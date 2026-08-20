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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que desde la Cancillería se mantienen atentos a la situación que se vive tras el sismo de 7.2 registrado en Perú este jueves 20 de agosto.
Por medio de redes sociales, la SRE a cargo de Roberto Velasco, expresó su solidaridad con el pueblo peruano tras el movimiento telúrico, que hasta ahora no ha dejado víctimas mortales más que desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho, zona donde se registró el sismo.
Agregó que a través de la Embajada de México en Perú permanecen en contacto con las autoridades locales y con la comunidad mexicana para brindar la asistencia consular que pudiera requerirse, por lo que, además, proporcionó un número de emergencia: +51 987 569 404.
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De acuerdo con el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el sismo de 7.2 sacudió la región andina de Ayacucho, ubicada en el sur peruano y el epicentro tuvo lugar a 35 kilómetros de la localidad de Cora Cora, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que la magnitud del sismo fue de 6.7.
Al respecto, el titular del Instituto Geofísico de Perú, Hernando Tavera, informó que "por ahora no ha ocurrido nada crítico", aunque afirmó que continúan con la evaluación de la situación. Hasta el momento, as autoridades del país que gobierna Keiko Fujimori descartan la posibilidad de tsunami.
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