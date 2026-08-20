Monterrey, Nuevo León. - La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 467 mil litros de hidrocarburo durante un operativo realizado este jueves en dos predios de Salinas Victoria, Nuevo León, como parte de una investigación por el probable almacenamiento ilícito de combustible.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo una orden judicial para catear ambos inmuebles. En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo perimetral de fuerzas federales.

Aseguran 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, Nuevo León; investigan almacenamiento ilícito. Foto: Especial.

En el primer predio fueron localizados 426 mil litros de hidrocarburo, además de dos montacargas, cinco semirremolques, dos tractocamiones, tanques, silos, motobombas, mangueras de alta presión y equipo para el manejo y filtrado de combustible.

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En el segundo inmueble se encontraron otros 41 mil litros, junto con 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, contenedores, remolques, cubitanques y otros equipos.

Aseguran 467 mil litros de hidrocarburo en Salinas Victoria, Nuevo León; investigan almacenamiento ilícito. Foto: Especial.

Los dos predios quedaron asegurados y a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la investigación para determinar quién o quiénes estarían relacionados con el almacenamiento del hidrocarburo.

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La FGR no informó sobre personas detenidas durante el operativo.

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