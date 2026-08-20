Pachuca.- La construcción de 704 casas dentro del programa “viviendas del Bienestar” en Mineral de la Reforma ha generado inconformidad entre vecinos adheridos al Comité de Fraccionamientos del Sur, quienes denunciaron que este desarrollo habitacional, ligado al gobierno federal, presenta serias deficiencias en servicios públicos y problemas de movilidad, además de que las obras han ocasionado diversos daños a las viviendas que se encuentran en esa zona.

De acuerdo con residentes de la zona, la construcción en la colonia Prados de San Cristóbal, donde hay diversas deficiencias como luminarias, escuelas, transporte, complica más la situación de los residentes de la zona, donde algunos fraccionamientos ni siquiera han sido municipalizados.

Señalaron que en la zona se ubican colonias y fraccionamientos como San Cristóbal 1 y 2, Prados San Cristóbal y Privadas San Cristóbal, además de las zonas Estándar, Premium, Tercera y Cuarta Sección, que han registrado afectaciones por el paso constante de vehículos pesados y trabajadores relacionados con la construcción de las viviendas.

Cuestionaron que se permitan nuevos fraccionamientos mientras persisten desarrollos que no han sido entregados al municipio y que presentan deficiencias de infraestructura, seguridad y problemas de baches, entre otros.

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Sobre los daños registrados, denunciaron el derribo de bardas de una vivienda, interrupciones en el suministro eléctrico, aparición de encharcamientos de aguas residuales y daños al pavimento, por lo que alistan una reunión para el próximo viernes entre los colonos, a fin de hacer un balance de todas las afectaciones.

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Los habitantes de esa zona pidieron la intervención del Gobierno Federal y exigieron una revisión integral del desarrollo habitacional para verificar la factibilidad de la construcción, debido a que existen carencias en servicios de agua, drenaje y energía eléctrica.

También alertaron a los beneficiarios de las viviendas del programa de Bienestar para que revisen las condiciones de los inmuebles antes de recibirlos, ante la posibilidad de que presenten vicios ocultos, así como para verificar su situación administrativa, la calidad de las viviendas y el cumplimiento normativo de los desarrollos.