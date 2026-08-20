El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra una red con sede en Ecuador integrada por 15 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, e identificó a 10 buques pesqueros en Ecuador como “bienes bloqueados” por su participación en el tráfico de miles de kilogramos de cocaína cada mes desde Sudamérica hacia México, con Estados Unidos como destino final.

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que estas medidas “exponen y desarticulan la convergencia cada vez mayor entre las organizaciones terroristas más violentas de Ecuador y los principales cárteles con sede en México, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), que han acelerado el flujo de cocaína hacia Estados Unidos”.

La red sancionada también mantiene vínculos con las organizaciones criminales ecuatorianas Los Choneros y los Lobos, que el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas en septiembre de 2025.

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Red de tráfico de cocaína en Ecuador. Foto: Departamento de Estado de EU

“Bajo la apariencia de empresas pesqueras legítimas, una flota de embarcaciones con sede en Ecuador, cerca de Manta, transfiere en secreto cocaína a pequeñas lanchas motorizadas —conocidas como ‘go-fast’ (lanchas rápidas)— que transitan hacia el norte a través del Océano Pacífico Oriental (EPAC), con destino a Estados Unidos. Posteriormente, la cocaína es contrabandeada a través de México por organizaciones terroristas extranjeras (FTO) como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, señaló el Departamento del Tesoro al identificar a los sancionados.

Entre los sancionados están Alfonso Mero Mero y sus hijos, Roberth Alfonso Mero Arcentales y Edward Alexis Mero Arcentales. Según el Departamento del Tesoro, “a través de una red de embarcaciones pesqueras operadas por la empresa familiar Arcasdenoe”, los tres ecuatorianos contrabandean miles de kilogramos de cocaína hacia México y proporcionan “servicios de reabastecimiento de combustible a las lanchas rápidas utilizadas para transportar cocaína a través del EPAC. A lo largo de la ruta de tráfico, estos barcos pesqueros, que utilizan combustible subsidiado por el gobierno, proporcionan reabastecimiento de combustible, alimentos y servicios médicos a las embarcaciones cargadas de cocaína en puntos coordinados a lo largo de la EPAC para garantizar su paso exitoso hacia México”.

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Edwar Alexis Mero es señalado, además, de participar en actividades de tráfico de narcóticos en coordinación con Los Choneros.

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Las sanciones abarcan a otros operadores de botes pesqueros: Julio Javier Mero Franco, Milton Edixon Martínez Mendoza, Jhonny Francisco Vera Laz, Byron Aldino Mero Bermello y Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, señalados de algún grado de participación en el tráfico de cocaína desde Ecuador hacia Centroamérica y México, con destino a Estados Unidos.

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Al mismo tiempo, fueron sancionadas entidades ligadas a los acusados, como Alho Fish S.A., Globaldistrial S.A.S., JAH-HMH, S.A.S., Negocios Jimar, S.A.S., Proyectos Neyzoa S.A.S. y Soisamar, S.A.S. Con excepción de Globaldistrual, que se dedica al comercio de materiales de construcción, las demás están involucradas en la pesca.

Los 10 buques pesqueros bloqueados son: Todos Vuelven, Arca De Noé III, Arca De Noé III Jr., Arca De Noé IV, Arca De Noé V, Conquista, Siempre Mi Arca, Rey De Arca, Costa Marlin y Solo Es Mejor, señalados de proporcionar apoyo logístico (de alimentos a combustible) a las lanchas rápidas que transportan cocaína y de transportar también toneladas de cocaína.

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Según el Departamento del Tesoro, Los Choneros están aliados con el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos y controlan las rutas de tráfico de cocaína de Sudamérica hacia México, con destino final a Estados Unidos.

Los Lobos, una escisión de Los Choneros, han establecido rutas de tráfico de drogas desde Sudamérica a México, gracias a sus conexiones con cárteles como el CJNG, afirmó el Departamento del Tesoro.

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