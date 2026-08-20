Morelia.— La mañana de este miércoles se registraron bloqueos carreteros con camiones de carga y vehículos particulares incendiados en varios puntos de Michoacán, ante un operativo de fuerzas estatales y federales que concluyó con la detención de nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por la tarde se informó de otros tres capturados, para un total de 12.

Las personas detenidas durante el operativo en Tanhuato y Ecuandureo fueron trasladadas vía aérea a la Ciudad de México y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República. Foto: Especial

En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que entre los detenidos están Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental, respectivamente, de Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Lako, líder regional del CJNG, quien logró darse a la fuga, según fuentes consultadas por EL UNIVERSAL.

Los bloqueos

El operativo de fuerzas federales inició en horas de la madrugada con un importante despliegue en la localidad de Tinaja de Vargas, del municipio de Tanhuato, la tierra natal de Tío Lako, por lo que se presume que él era el objetivo.

Alrededor de las 6 de la mañana iniciaron los reportes de quema de vehículos y cierre de carreteras en varios puntos de la entidad, principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Jiquilpan. Esa fue la respuesta de la célula delictiva Los Guerreros al operativo.

El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Michoacán reportó bloqueos y quema de camiones de carga y tráileres en al menos 26 puntos carreteros de las regiones de Zamora, La Piedad, Zacapu, Pátzcuaro y Jiquilpan, Michoacán, así como en La Barca y Ocotlán, en Jalisco.

El C5i de Michoacán reportó al menos 26 puntos carreteros bloqueados por vehículos incendiados, en su mayoría camiones de carga. Foto: Paulina Valencia

Cerca de las 16:00 horas, las autoridades estatales de seguridad informaron que ya se había restablecido el orden. Enfatizaron que había sido liberada la circulación en los tramos carreteros, que por al menos 10 horas fueron bloqueados con vehículos incendiados.

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Durante esta jornada de violencia, un civil murió cuando viajaba de Guadalajara a Morelia, sobre la Autopista de Occidente. La víctima, identificada como Ricardo Virgen Becerra, de 38 años, era originario de Morelia y recibió varios disparos.

Autoridades de seguridad de la región Zacapu informaron que un autobús de pasajeros recibió impactos de bala; bajaron al chofer y lo despojaron de la unidad. De este hecho no se reportan personas lesionadas o fallecidas.

Entre los detenidos están Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja de Heraclio Guerrero. Foto: Especial

Por la tarde, hombres armados atacaron dos subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una en el municipio de Zacapu y otra en el Chilchota, donde también le prendieron fuego a dos camiones de carga.

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Además, se registró un enfrentamiento a tiros entre personal militar y un grupo armado del CJNG, bajo el mando del Tío Lako. Sobre este hecho no hubo reporte de bajas o detenidos.

El reporte oficial

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que además de las nueve personas detenidas, se aseguraron dos inmuebles, 64 vehículos, de estos uno con blindaje, una ametralladora calibre 0.50, así como cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm.

También nueve armas largas, una corta, dos aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores de diversos calibres, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, siete motocicletas, un dron y equipo táctico.

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El operativo tuvo lugar en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo.

La Sedena aseguró en el operativo artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico. Foto: Especial

Los detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puestos a disposición de la Fiscalía General de República (FGR), con sede en la Ciudad de México, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Por la tarde se informó de otros tres detenidos, que fueron puestos a disposición de las autoridades.

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El Tío Lako es señalado como el responsable de ordenar agresiones contra elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026, tras el operativo en el que fue ultimado el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y Rubén Guerrero Valadez, alias El R1, hijo de Heraclio Guerrero, en Tapalpa, Jalisco.

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