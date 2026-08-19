Quito. El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia (al medio local Ecuavisa), mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

Aunque el gobierno de Ecuador no se ha pronunciado oficialmente, se conoce que el accidente causó la muerte de siete personas, entre ellas el piloto de la aeronave. Las autoridades investigan lo ocurrido y, por el momento, se desconocen las causas del siniestro.

Sensi-Contugi era muy cercano al presidente derechista Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad.

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"Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres", lamentó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en X.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, se estrelló a las 09:13 hora local en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro.

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Una fotografía facilitada por las Fuerzas de Defensa de Kenia muestra el lugar del accidente de un helicóptero en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026. El piloto del helicóptero y seis turistas fallecieron tras estrellarse la aeronave en el monte Ololokwe, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA). Foto: EFE

Presidente de Telemundo en Florida, entre los 7 fallecidos

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EU), murió este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el norte de Kenia, un accidente que dejó siete muertos, entre ellos el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa Stephany Hollihan.

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"Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia", informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años "José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas", agregó Telemundo.

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Nacido en Florida, Suárez dirigía desde 2024 las cadenas de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples. Llevaba 18 años en el grupo, donde antes estuvo al frente de las estaciones de Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio, y había empezado como reportero y presentador. Su trabajo recibió varios premios Emmy regionales.

El helicóptero, un Eurocopter EC130, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) cerca del monte Ololokwe, una zona frecuentada por turistas y senderistas a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi. Murieron seis turistas y el piloto, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.

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Una fotografía facilitada por las Fuerzas de Defensa de Kenia muestra los restos de la aeronave en el lugar de un accidente de helicóptero en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026. El piloto del helicóptero y seis turistas fallecieron tras estrellarse la aeronave en el monte Ololokwe, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA). Foto: EFE

Cuatro de las víctimas eran estadounidenses, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado a NBC News, aunque ni ese organismo ni la autoridad aérea keniana difundieron las identidades del resto de los fallecidos.

Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia investiga el siniestro y las causas siguen sin establecerse.

Sensi-Contugi dirigía el Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), desde enero de 2024, cuando lo nombró el presidente Daniel Noboa; su esposa, Stephany Hollihan, era una diseñadora de moda de Guayaquil.

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Una fotografía facilitada por la Cruz Roja de Kenia muestra a un miembro del equipo de respuesta a emergencias de la organización trabajando cerca del lugar donde se estrelló un helicóptero en el condado de Samburu, Kenia, el 19 de agosto de 2026. El piloto del helicóptero y seis turistas fallecieron tras estrellarse la aeronave en el monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA). Foto: EFE

Entre las instituciones que se pronunciaron destacó la Defensoría Pública de Ecuador, quien expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de Sensi-Contugi y su esposa y trasladó sus condolencias a sus allegados.

Por su parte, desde la Contraloría expresaron sus "más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares".

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