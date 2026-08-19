El periodista y empresario de medios Ramón Alberto Garza García recibió la medalla Francisco Ibarra López al Mérito Empresarial en Comunicación 2026 por su trayectoria profesional.

La Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC) entregó dicho galardón por su trayectoria de más de cinco décadas, así como por sus aportaciones a la innovación y transformación del periodismo mexicano.

La ceremonia se llevó a cabo en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, donde la presidenta de la Academia, Dra. Lidia Camacho Camacho, destacó que Ramón Alberto Garza ha sido protagonista de algunas de las transformaciones más relevantes de los medios de comunicación en México.

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Ramón Alberto Garza García advirtió sobre los desafíos que enfrenta actualmente la libertad de expresión y llamó a los medios de comunicación y a los periodistas a asumir un papel activo en la defensa de la verdad y de la democracia.

“México enfrenta hoy la peor de las amenazas a su libertad, una que pone en riesgo la viabilidad de un destino de auténtico bienestar y progreso que todos merecemos”, afirmó.

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Ante este escenario, Garza García hizo un llamado a fortalecer el ejercicio periodístico desde la ética, la independencia y la búsqueda de la verdad. “Estamos frente a una última llamada para que desde la verdad, desde medios íntegros en papel, electrónicos o digitales, rescatemos el México que merecemos”, expresó.

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¿Quién es el periodista y empresario Ramón Alberto Garza?

En 1973, inició su trayectoria periodística como reportero de El Norte. Posteriormente, fue director fundador del periódico Reforma y desempeñó importantes responsabilidades directivas en Televisa, Editorial Televisa y EL UNIVERSAL.

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También fue fundador de Reporte Índigo y, en 2016, creó Código Magenta, medio digital especializado en información y análisis político, del cual es presidente y director general.

Entre los reconocimientos que ha recibido destaca la Medalla de Oro del Premio Maria Moors Cabot, concedida por la Universidad de Columbia por sus contribuciones al periodismo en el continente americano.

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