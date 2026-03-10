SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgó este martes que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas registraron un deterioro dramático, con un promedio regional de 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.

Según el informe, en su sexta edición, se trata de uno de los "peores años" para el periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

Ven inefectividad de los mecanismos de protección en México

En México, según el índice, "la inefectividad de los mecanismos de protección para los periodistas se mantiene en México, una de las naciones más peligrosas del mundo para el oficio de informar, con nueve homicidios perpetrados por el crimen organizado, en medio de dinámicas en las cuales funcionarios han protagonizado agresiones y hostigamiento".

Lee también SIP pide a México "romper el ciclo de impunidad" tras nuevo asesinato de periodista; caso Carlos Castro evidencia vulnerabilidad del gremio

Agrega que "con un Estado que no comete los asesinatos de manera directa (...) no ha podido garantizar la vida de los comunicadores sociales".

Añade que "con 34.9 puntos, de un máximo teórico de 100, se ubicó en la 18va casilla del barómetro, bajando cinco posiciones con respecto a la medición anterior, la calificación más baja desde la primera edición del Índice Chapultepec, en 2020".

También ve "prácticas restrictivas contra la expresión ciudadana produjeron que la Dimensión Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse fuera calificada con sólo 8.91 puntos de un máximo teórico de 30. El desempeño normativo hacia la Comunicación Social se mantuvo sobre el nivel medio en la Dimensión Control de Medios y Periodismo, con 19.06 puntos, de un máximo teórico de 30, que refieren a la posibilidad de sostenibilidad de la prensa independiente".

Además, según el índice, "el entorno Ejecutivo fue el más señalado como partícipe en situaciones adversas a la libertad de expresión, aunque seguido muy de cerca por el Legislativo, ambos con influencias consideradas Moderadas".

Lee también SIP aplaude excarcelación del periodista guatemalteco José Rubén Zamora; lo considera insuficiente

Añade que "aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó contraria a acciones de censura, su gestión ha reforzado controles sobre el acceso de los medios a la información pública y hacia el sector de las telecomunicaciones. Mientras, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han apelado a las demandas civiles para intentar acallar la crítica. Uno de los nuevos argumentos contra comunicadores es la supuesta comisión de violencia de género; ejemplo emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez. Por el caso, un juez ordenó el cierre del medio Tribuna por dos años, y la prohibición del ejercicio a González Valdez por el mismo lapso".

El reporte señala que el deterioro no distingue ideologías políticas y se presenta en distintos sistemas de gobierno del continente.

"Las libertades de prensa y expresión en el continente no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política que caracteriza a la región en los últimos años", detalló.

Subrayó que "los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta en las naciones peor evaluadas".

En muchos de los países peor evaluados, los jueces participantes en el análisis atribuyen a los poderes Ejecutivos las situaciones adversas a la libertad de expresión y de prensa.

Entre los patrones mencionaron el uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente y el lenguaje de estigmatización contra la prensa acompañado en ocasiones de presiones o agresiones de grupos de choque.

Lee también SIP condena escalada represiva contra la prensa cubana en medio de la crisis; régimen responde "con más represión y más censura"

También la fiscalización y asfixia financiera de medios privados críticos, así como la aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses del poder.

Igualmente, la SIP, con sede en Miami, advirtió en su informe sobre mecanismos de protección considerados ineficientes frente a ataques de grupos criminales o irregulares contra periodistas.

Los mejores y peores

El informe destaca que las mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independiente se registraron en República Dominicana, la única nación con más de 80 puntos sobre 100 en el índice, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, que se ubican en la categoría de Baja Restricción.

En contraste, en la franja de 'Alta restricción' están Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela figuran en la categoría de 'Sin libertad de expresión'.

El documento también destaca el retroceso de Estados Unidos, que pasó de la cuarta a la undécima posición y descendió de la categoría de 'Baja restricción' a la de países 'En restricción'.

En total, 195 jueces de 23 países, incluyendo por primera vez a Haití, participaron en la evaluación de esta sexta edición del índice, elaborada por la SIP en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.

El informe también señala que 2026 se perfila como un año de transformaciones políticas en la región, especialmente en países que han celebrado elecciones recientes como Chile y Honduras.

Lee también SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Igual en Venezuela, en referencia a la captura por parte del gobierno de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

Además, el organismo regional advierte sobre incertidumbre en torno al clima de derechos civiles en varios países y sobre la capacidad de la prensa para impulsar cambios que garanticen su sostenibilidad, especialmente en contextos de crisis económica como el que atraviesa Bolivia.