EL UNIVERSAL se mantiene como el medio en México con mayor alcance semanal offline (21%), solo detrás de las televisoras TV Azteca Noticias y N+, de acuerdo con en la comparativa entre televisión, radio y medios impresos publicada en el Digital News Report 2026 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford. Esta cifra representa un aumento del 1% en comparación con el año anterior.

El estudio coloca a esta casa editorial en el primer lugar en alcance semanal online con un porcentaje del 20%, un punto más que el año pasado. El Instituto Reuters describe al Gran Diario de México como uno de los medios que “continúan reforzando sus contenidos de pago, que incluyen reportajes exclusivos, columnas e investigaciones, con publicidad reducida o sin ella”.

El centro de investigación reporta que, en términos de estructura, el mercado permanece concentrado, destacando que “grandes medios tradicionales como N+ y EL UNIVERSAL coexisten con nativos digitales como Aristegui Noticias y LatinUs, y con plataformas vinculadas a las telecomunicaciones, como UnoTV”.

EL UNIVERSAL también se posicionó como uno de los medios líderes en confianza (61%), sólo por debajo de CNN en Español (64%) y Milenio Noticias (62%).

El Instituto Reuters detalla que la confianza en las noticias va en declive; en México 2017, el 49% de los encuestados aún confiaban en la prensa. Sin embargo, para el año en curso, solo lo hacen el 31%.

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La situación no es diferente a nivel mundial; este año, “se redujo al menos cinco puntos porcentuales en 19 países“. Por ejemplo, en Estados Unidos, apenas el 25% de la población confía en las noticias. El estudio sostiene que “el descenso global refleja inquietudes que van más allá del sector mediático”, pues también se encuentra baja la confianza en las instituciones y los líderes. Además, explica que el periodismo se ve afectado por los constantes ataques directos por parte de políticos de alto perfil.

El propósito del reporte es analizar la manera en que se consumen noticias globalmente. El estudio fue realizado por YouGov, utilizando una encuesta en línea aplicada desde la mitad de enero hasta el cierre de febrero del 2026 y con participación de académicos mexicanos.

Estos resultados reflejan continuidad con los de reportes pasados, pues en 2025 EL UNIVERSAL fue reconocido como el portal informativo mexicano más visitado en el país.

En palabras de Mario Andrés Dorantes, director de Plataformas del diario, "con este reporte, EL UNIVERSAL ratifica no sólo su alcance nacional, sino la calidad de sus contenidos. Trabajamos a diario para ofrecer al lector el mejor producto posible".

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