El vehículo en que viajaban varias personas que aparece en un video siguiendo a la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen fue ubicado y el conductor detenido, comunicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

A través de un comunicado emitido esta tarde, la SSC afirmó que la camioneta color rojo fue ubicada en Calzada Ignacio Zaragoza esquina Guadalupe Victoria, colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa, y el conductor fue presentado ante el Juez Cívico por escandalizar en vía pública.

Asimismo, se informó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y deslindar responsabilidades.

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La conductora deportiva Vanessa Huppenkothen denunció mediante un video que compartió en sus redes sociales, que era seguida por una camioneta roja.

La SSC dijo que investiga el caso y busca localizar el vehículo a través de sus placas de circulación.

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cr