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Luego de que la conductora de televisión Vanessa Huppenkothen denunciara a través de un video que presuntamente era perseguida por varias personas en una camioneta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que busca el vehículo sospechosos a partir de las placas.
"Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación", afirmó la SSC en un comunicado.
También informó que policías de la SSC analizan el vídeo y las imágenes para identificar la camioneta y a los pasajeros para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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La noche del miércoles, Huppenkothen compartió un vídeo grabado desde su auto en el que se aprecia a varias personas a boro de una camioneta de color rojo que al parecer la van siguiendo y le piden que los rebase.
En un momento, los sospechosos se estacionan en la banqueta esperando que la conductora de televisión los rebase e incluso se escucha que la insultan.
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Posteriormente, Vanessa compartió otro vídeo en el que decía estar bien, luego de lo sucedido.
LL
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