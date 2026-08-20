Vanessa Huppenkothen vivió una noche de tensión el miércoles 19 de agosto, cuando una camioneta color vino comenzó a seguirla mientras circulaba por viaducto, en la CDMX.

La conductora decidió grabar lo que ocurría y pidió ayuda a sus seguidores ante el temor de que la situación pudiera terminar en algo más grave.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó la reacción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que informó que ya trabaja para identificar el vehículo y a las personas que viajaban en él.

Vanessa Huppenkothen vive momentos de angustia en la Ciudad de México - Fotos: @vanehupp en Instagram y @SSC_CDMX en X

¿Qué pasó con Vanessa Huppenkothen en Viaducto?

Todo ocurrió mientras Vanessa se desplazaba por una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. De acuerdo con el video que compartió, una camioneta color vino comenzó a hacerle señas para que avanzara delante de ella.

La situación llamó la atención de la conductora por la manera en que el otro vehículo intentaba que cambiara su posición en el camino. Ante lo que consideró una conducta extraña, Vanessa sacó su teléfono y comenzó a grabar.

“Oigan este tipo está loco. Pero bien loco, quiere que me pase”, se escucha decir a la comunicadora al inicio de la grabación.

[Publicidad]

Lee también: SSC busca a responsables tras denuncia de Vanessa Huppenkothen; rastrea camioneta mediante placas

Conforme avanzaba la situación, la exreina de belleza dejó claro que no se sentía segura. Incluso mencionó que viajaba sola y que en ese momento no tenía cerca una patrulla que pudiera auxiliarla.

“Oigan si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr*n de G09SF. Se me enchina la piel”, expresó mientras continuaba grabando.

[Publicidad]

La conductora Vanessa Huppenkothen denunció en redes sociales haber sufrido acoso vial mientras manejaba, grabando a un automovilista que le frenaba intencionalmente para obligarla a detenerse. Más tarde confirmó en un nuevo video que se encuentra bien y a salvo en su casa. pic.twitter.com/agIYHKO40C — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 20, 2026

Asimismo, en otro momento del clip, la camioneta se detuvo y la persona que viajaba en la parte trasera aparentemente intentó bajar. Al mismo tiempo, se escuchaban gritos para que Vanessa avanzara.

La situación elevó la preocupación de la conductora, quien comenzó a buscar una oportunidad para alejarse del vehículo.

El momento que cambió la situación ocurrió cuando un vehículo militar pasó delante de ella, por lo que al percatarse de su presencia,decidió avanzar y dejar atrás a la camioneta, para posteriormente pedirle ayuda.

[Publicidad]

Lee también: Vanessa Huppenkothen comparte su rutina de maquillaje

SSC investiga el caso de Vanessa Huppenkothen

Después de que el video comenzó a difundirse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que tomó acciones para localizar la unidad presuntamente involucrada.

La dependencia señaló que la búsqueda comenzó a partir del registro de las placas de circulación que aparecen en el material difundido en redes sociales.

[Publicidad]

“Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas para su búsqueda y localización, a partir del registro de las placas de circulación”, informó la dependencia.

La #SSC informa:



Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas… pic.twitter.com/pFUrzhuWbR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

Además, mencionó que, policías de la SSC analizan el video y las imágenes disponibles con el objetivo de identificar tanto la camioneta como a las personas que viajaban en ella.

También te interesará:

[Publicidad]

¿Dónde y cómo ver la 'Luna de Sangre' en México?; horarios y recomendaciones para el eclipse lunar

Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

Binance: la computación cuántica no amenaza al mundo cripto hoy, pero la industria ya se prepara

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv