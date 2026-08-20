David Zepada aclara que, si hasta la fecha, no se ha convertido en padre es porque así lo ha decidido; el actor reconoce que está al tanto de lo que se dice de él en redes sociales, en donde se asevera que es homosexual, por lo que niega que, sean sus preferencias sexuales, lo que le ha impedido incursionar en la paternidad.

El actor fue captado en su arribo al aeropuerto; a pesar de que su vuelo estaba por despegar, se detuvo un momento para conversar con la prensa.

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Fue entonces que, uno de los reporteros que se encontraba entrevisándolo le preguntó acerca de si, entre sus planes, estaba el de ser padre, interrogativa que, aunque no molestó al actor, generó en él una reacción inesperada.

Zepada pidió al reportero, como a la prensa en general, que dimitan de sus intentos de seguir preguntándole sobre temas de paternidad, ya que, a su consideración, esos cuestionamientos propician las especulaciones relacionadas a que, no tiene hijos porque le gustan las personas de su mismo sexo.

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"Siempre me preguntan lo mismo y, eso, da cabida al ´¿por qué no se casó?´ y, luego, en redes sociales, dudan de mi sexualidad y, ese tipo de cosas".

David Zepeda arriba al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el pasado miércoles, 19 de agosto de 2026. Foto: Clasos

Antes de recibir cualquier réplica, el actor de telenovelas prosiguió descartado que sea homosexual. En cambio, habló de la gran atracción que siente por las mujeres; de hecho, el actor sosutvo una relación de 10 años con la también actriz Lina Radwan.

"Me encantan las mujeres, hermano y, no he tenido hijos porque así lo he decidido y, así se ha dado la vida, con mis exnovias no se ha dado esa parte pero, si llegan los hijos, voy a ser muy feliz", ahondó.

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En lo tocante a la relación que lo unió a Lina, confesó que, desde hace seis años, cuando terminaron su noviazgo, sostiene una muy buena amistad con su ex, a quien considera parte de su familia, con su exsuegra incluída.

"Seguimos siendo una familia, nos amamos profundamente, su mamá es mi chef, de lunes a viernes ella me cocina, no he encontrado quien me cocine más hermoso, más rico, con tanto amor", detalló.

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