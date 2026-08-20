El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro prohibió utilizar altavoces o gritar a los vendedores de locales comerciales, que están dentro de las instalaciones, para promover la venta de sus productos, de acuerdo con un nuevo reglamento para este tipo de negocios.

Las multas van de 50 a 200 UMAS, se especifica.

En la Gaceta Oficial de este miércoles, el Metro publicó el “Reglamento para la instalación, operación, verificación y seguridad de locales y/o espacios comerciales asignados y/o propiedad del Sistema de Transporte Colectivo”, el cual abroga el documento emitido en julio de 2020.

El reglamento se establece que los permisionarios tendrán diversas prohibiciones, por ejemplo, utilizar aparatos de sonido, radios, bocinas, altavoces, gritar y/o cualquier otra forma similar de llamar la atención que generen contaminación auditiva, para promover o realizar la venta de sus productos y/o servicios dentro y fuera de las estaciones que conforman la red del Sistema que generen ruido alto.

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De acuerdo con el reglamento “utilizar aparatos de sonido, altavoces, gritar y/o cualquier otra forma similar de llamar la atención, para promover o realizar la venta de sus productos y/o servicios dentro y fuera de las estaciones que conforman la red del Sistema que generen ruido alto” puede generar sanciones que van de 50 a 200 UMAS.

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Tampoco podrán utilizar los locales y/o espacios comerciales como bodegas de insumos, materiales, mobiliario y todo aquello que contravenga su naturaleza, así como comercializar productos distintos al giro autorizado; ni transportar mercancías, desperdicios o equipos inherentes a los locales y/o espacios comerciales mediante las escaleras electromecánicas, elevadores, bandas transportadoras o los trenes.

Asimismo, se estableció que deberán recolectar y retirar diariamente, por lo menos en dos ocasiones, entre las 12:00 y las 18:00 horas, la basura generada por cada local y/o espacio comercial, la cual no podrá ser almacenada dentro de la estación, detrás, a un lado o arriba del local y/o espacio comercial, por lo que deberán contar con un plan de desechos de basura.

LL