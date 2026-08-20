A casi un mes del Día de la Independencia de México, personal de Obras y Servicios (Sobse) comenzó con la instalación de las figuras decorativas para el tradicional alumbrado que se enciende en los edificios del Gobierno del Zócalo cada 15 de septiembre.

En uno de los edificios del Gobierno de la CDMX se colocó un mosaico con la imagen de Leona Vicario, heroína de la independencia mexicana, quien fue declarada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria el 25 de agosto de 1842.

Cada año, es tradición que el Gobierno capitalino ilumine los edificios del Zócalo con motivo del 15 de septiembre y el 20 de noviembre. También se instala este tipo de iluminación especial para el Día de Muertos y la época navideña. Este 2026 se colocaron mosaicos luminosos con motivo de la Copa del Mundo 2026, así como por el 8M, en marzo.

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