El sistema de bicicletas públicas Ecobici ofrecerá una tarifa anual preferencial de 588 pesos a personas originarias de la Ciudad de México, como parte de las condiciones establecidas en las bases de licitación para la renovación y operación del servicio hasta 2036.

La tarifa también estará disponible para estudiantes y personas adultas mayores de 60 años, con el objetivo de mantener a Ecobici como una de las alternativas de transporte público de menor costo en la capital del país.

En el caso de las personas residentes permanentes de la CDMX, la tarifa preferencial no se aplicará de manera automática. Para acceder a ella, deberán acudir directamente al área de atención a clientes de Ecobici, y presentar original y copia de un comprobante de domicilio a su nombre.

Lee también Nuevas rutas en CDMX: Las alcaldías a las que llegará Ecobici

El documento deberá acreditar la residencia permanente en la Ciudad de México y la persona solicitante tendrá que cumplir con el resto de los requisitos establecidos para contratar la membresía.

La empresa 5M2 –que ganó la licitación– deberá garantizar que, antes de contratar una membresía, las personas usuarias puedan consultar de manera clara las tarifas, esquemas de penalizaciones y costos adicionales.

[Publicidad]

Además, el sistema de gestión de Ecobici deberá tener la capacidad para soportar diferentes modalidades tarifarias, debido a que el servicio podrá incorporar nuevos esquemas de pago y mejoras en su operación.

LL