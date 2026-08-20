Monterrey. – La investigación por la muerte de Cinthia Geraldine, una niña de dos años y ocho meses que falleció en el Hospital Metropolitano de Monterrey, incorporó un nuevo elemento luego de que la autopsia revelara que la menor sufrió agresiones sexuales, además de lesiones físicas, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El hallazgo derivó en una acusación adicional contra el padrastro de la niña, quien enfrenta una orden de aprehensión por presunta violación. El hombre también es señalado por feminicidio y violencia familiar, al igual que la madre de la menor.

La niña murió durante los primeros minutos del domingo 16 de agosto, después de haber sido llevada al Hospital Metropolitano con múltiples lesiones. La Fiscalía abrió una investigación y posteriormente realizó un cateo en el domicilio donde la niña vivía con su madre y su padrastro, en la colonia Primero de Mayo, en Monterrey.

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Alejandro Carlín, vicefiscal de Desarrollo y Control en Procuración de Justicia, explicó que el examen forense permitió establecer la causa del fallecimiento y detectar otras lesiones en el cuerpo de la niña.

La investigación también tomó en cuenta declaraciones de familiares de la madre, quienes habrían tenido conocimiento previo de algunas agresiones contra la menor.

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La pareja fue detenida la mañana del martes 18 de agosto en calles de la colonia 25 de Noviembre, en Guadalupe. Ambos fueron ubicados cuando se desplazaban en una motocicleta, en medio de la búsqueda relacionada con la muerte de la niña.

El caso comenzó a ser investigado luego de que Cinthia fuera trasladada al Hospital Metropolitano el sábado 15 de agosto. La niña no sobrevivió a las lesiones y murió horas después.