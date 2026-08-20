Habitantes del municipio de Ixhuatlán de Madero, ubicado en la Huasteca veracruzana, reportaron la mortandad de peces y crustáceos en un arroyo de la comunidad de La Guada.

En una extensión de tres kilómetros, se detectó la mortandad de acamayas (un camarón de río de tamaño relativamente grande) y axhili (camarones o pequeños crustáceos).

Ante ello, personal de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente y de la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero llevo a cabo una inspección en la zona.

Lee también 4 destinos de ecoturismo en Veracruz para conectar con la naturaleza

Se tomaron muestras de agua, sedimento y ejemplares afectados, que serán analizadas en laboratorio para determinar las causas. Foto: Especial

De acuerdo con un reporte oficial, se encontró efectivamente presencia de crustáceos muertos en el arroyo de la comunidad, pero también recipientes de herbicidas y plaguicidas en la zona.

Como parte de las acciones de atención, se tomaron muestras de agua, sedimento y ejemplares afectados, que serán analizadas en laboratorio para determinar las causas y establecer las medidas correspondientes.

[Publicidad]

En tanto, las autoridades municipales hicieron un llamado urgente a los habitantes de la zona a no consumir las especies afectadas ni realizar actividades de pesca en el área, hasta contar con los resultados de los análisis.