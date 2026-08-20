La Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició formalmente la investigación a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), derivada de presuntas irregularidades administrativas en el proceso de selección y contratación de la plataforma digital para los exámenes de ingreso 2026.

A través del oficio UE-IAF/DGI-C/DIC/0109/2026, dirigido al secretario General de la Universidad, Javier de la Fuente Hernández, el órgano fiscalizador notificó el inicio del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 055/2026.

Las autoridades universitarias cuentan con un plazo improrrogable de 10 días hábiles para responder a un exhaustivo pliego de 128 requerimientos de información institucional, técnica y financiera. La investigación, iniciada por oficio, pero que al mismo tiempo fue solicitada por la propia Universidad, se centra en el contrato otorgado a la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., empresa encargada de proveer el software de supervisión y aplicación de exámenes en línea.

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La ASF busca esclarecer las razones metodológicas y de mercado detrás de esta adjudicación, así como evaluar el impacto financiero provocado por las severas fallas técnicas registradas durante las jornadas de evaluación.

Según se detalla en el documento, dichos errores generaron resultados estadísticamente atípicos que obligaron a la Máxima Casa de Estudios a implementar un “examen de control” extraordinario, elevando los costos presupuestales originalmente previstos.

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Entre las demandas del requerimiento destaca la entrega obligatoria de 100% de los archivos multimedia de respaldo, los cuales incluyen los registros de reconocimiento facial, audios ambientales y capturas de pantalla de la totalidad de los aspirantes evaluados.

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De igual forma se solicitaron los estudios institucionales, investigaciones de mercado y dictámenes técnicos que sirvieron para elegir a Territorium Life como la “única alternativa” viable, así como la base de datos de quienes presentaron el examen.

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La investigación se centra en el contrato otorgado a la empresa Territorium Life. Foto: Especial.

“Base de datos en formato electrónico nativo y procesable que permita relacionar, mediante un identificador único común, a cada persona aspirante con su registro, habilitación, aplicación programada, aplicación efectivamente realizada, resultado, alertas o incidencias, evidencia de supervisión, determinación final respecto de la validez del examen, servicio reportado por Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., periodo de facturación, factura correspondiente y pago efectuado por la UNAM; acompañada de la evidencia que permita acreditar el origen, integridad y correspondencia de la información proporcionada con los registros institucionales”, señala el oficio.

La Universidad Nacional deberá entregar 100% de los registros multimedia (fotografías, audios ambientales y videos de pantalla de todos los aspirantes), así como bitácoras del navegador seguro (Lockdown Browser) y bases de datos transaccionales.

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Además, se solicita el desglose de costos, transferencias bancarias, facturas, conciliaciones de servicios y el impacto económico extra que representó repetir o modificar las evaluaciones.

Con la auditoría, la ASF busca determinar si las alertas de conductas no permitidas operaron de manera adecuada y evaluar de forma integral la cadena de custodia digital del proceso de admisión más importante del país.

Adicionalmente, personal de la ASF se presentó ayer en las sedes de la UNAM donde se llevó a cabo el examen de reposición. Asistieron en calidad de observadores para vigilar todo el proceso. La supervisión va de mutuo acuerdo, buscó constatar directamente las capacidades técnicas y logísticas actuales del proceso de admisión.

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El oficio fue fechado el 14 de agosto de 2026 y recibido por la Secretaría General de la UNAM el 17 de agosto de 2026.

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