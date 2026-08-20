La administración local se propuso plantar para 2030 un millón de árboles nativos en camellones, banquetas, avenidas y otros puntos “grises” de la Ciudad de México como parte de un programa de reforestación urbana para combatir el cambio climático.

Este año se plantarán 100 mil, dando prioridad a las alcaldías de la zona oriente, pero la meta será sembrar 200 mil cada año.

Además, se abrirá una convocatoria para que la población permita que se planten árboles en sus banquetas, y se buscará incluir a las escuelas del nivel básico para que niñas y niños también los siembren.

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La jefa de Gobierno encabezó el arranque del plan de reforestación urbana en Iztacalco. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Esta reforestación urbana, que arrancó ayer en la alcaldía Iztacalco —la demarcación con menos árboles de la Ciudad—, se llevará a cabo con árboles nativos como cazahuate, colorín, palo verde, fresno y ceiba, especies que no rompen banquetas, tienen raíces adecuadas para la Ciudad, limpian el aire y propician la polinización, dio a conocer la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza.

Al encabezar el arranque de la reforestación en la colonia Unidad Habitacional Infonavit, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la meta es que para el final de su administración, la Ciudad de México tenga un millón de “puntos de sombra” gracias a los ejemplares plantados, y adelantó que también hablará con los titulares de las 16 alcaldías para que se sumen a la estrategia con otros 500 mil árboles y se les asignen metas cada año.

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Afirmó que esta estrategia busca cumplir con la regla internacional 3-30-300, que consiste en que todos los habitantes, desde sus casas, puedan ver tres árboles desde cada ventana; que todas las colonias tengan 30% de cobertura de árboles en su territorio, y que cada ciudadano tenga al menos un espacio público verde de al menos 300 metros.

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