Las instituciones financieras cuentan con medios e información para cobrar los préstamos que hicieron a sus clientes, pese a que se les haya suspendido el servicio de telefonía móvil por no registrar sus datos, dijo el director comercial de Xira, Patricio Castrejón.

Desde el 16 de agosto, las proveedoras comenzaron la desconexión de las líneas con terminación “0” cuyos usuarios incumplieron con la medida del gobierno federal para erradicar la extorsión y fraude.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) realiza el recuento de líneas suspendidas por no registrar los datos ante el operador.

“Todavía no hay una cifra o estadística clara de cuántas líneas suspendió cada empresa, pero esa información estará posteriormente”, dijo ayer la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano, en una entrevista en el programa de radio “Por la Mañana”, de Ciro Gómez Leyva.

Patricio Castrejón expuso que los bancos, las fintech y sociedades financieras tienen otros datos de sus acreedores para rastrearlos, aunque tengan suspendido el servicio de celular.

“Estamos hablando de un tema de morosidad, pero no quiere decir que, si lo contactas menos veces el cliente será más o menos moroso, porque hoy tenemos más herramientas para encontrarlos”, explicó a EL UNIVERSAL.

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Al momento de pedir un préstamo, el cliente otorga datos de familiares, amigos, dirección y más información que ayuda a rastrearlo.

El coordinador del Comité de Educación Financiera y Microfinanzas de la Asociación de Bancos de México (ABM), Juan Luis Ordaz, y el integrante del Comité de Educación Financiera y Microfinanzas de la ABM, Adolfo Ruiz, coincidieron en que todos los préstamos que no se pagan dejan un rastro en el historial crediticio.

Expusieron que algunas personas piensan que borrando la aplicación de los dispositivos móviles desaparecerá la deuda, pero eso no ocurre.

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El CEO de Dinamic, Augusto del Río, aseguró que revisaron 34 millones de mensajes en redes sociales y detectaron que el ciudadano no asume el registro con sumisión, sino con estrategias de resistencia y descontento electoral.

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