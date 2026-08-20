No tuvieron que pasar los años luz de la Vía Láctea para que Zoé encontrara su propio sistema solar en la música. Le han bastado 25 años para ver que sus canciones han alcanzado a más de una generación.

Prueba de ello son los seis conciertos que ofrecieron los músicos en 2025 en el Estadio GNP, que registran no sólo la intimidad de la banda, sino a un público que abarca varias edades y que los ha llenado de energía para transitar 25 años más.

Rodrigo Guardiola, baterista del grupo y director de MEMOREX + REXSEXEX Y MÁS, la película documental que recopila estos conciertos, trascender en esta galaxia es la razón de Zoé.

Sergio Acosta, Rodrigo Guardiola, Ángel Mosqueda, León Larregui y Jesús Báez. Foto: Universal Music

“Es importantísimo (seguir permeando nuevas generaciones) en estos momentos para Zoé, tal vez es el factor más importante de por qué el grupo sigue creciendo, y la película lo aborda muy bien, además, es ese sentir de agradecimiento a la gente que ha apoyado y que ha crecido con Zoé”, dice Rodrigo a EL UNIVERSAL.

Para el grupo, agrega el músico, la vigencia es tan vital como las estrellas a La Vía Láctea.

“La vida nos sigue dando vigencia y eso es importante, nutre mucho, independientemente de la evolución de la banda; representa hasta ahora lo que somos, nuestra evolución con todo y desvíos, errores, tropiezos, lo que sea, pero nuestro presente estuvo ahí, captado en música.

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Celebraron los 20 años de su disco Memo Rex Commander. Foto: Universal Music

“Y esta película también es otra manera de retratar el estado actual de la banda, lo que pensamos, sentimos, lo que nos llega de la gente y lo que nosotros queremos darle. Ahora se van a volver una catapulta para lo que venga”.

La película, que se estrena en Cinemex el 17 de septiembre y cuyos boletos salen hoy a la venta, se podrá disfrutar con la mezcla de sonido atmos (tecnología de sonido envolvente tridimensional).

“Es una experiencia muy completa, realmente el concierto se documentó de una forma muy cinematográfica. Está retratado el grupo, pero también el estadio, la gente, la energía que se contuvo en estos shows, y está intercalado en capítulos con un documental de nuestras vivencias durante los seis días que vivimos ahí”, explica Guardiola.

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En los shows que ofrecieron tuvieron como invitada a Denise Gutiérrez de Hello Seahorse. Foto: Universal Music

Razones para celebrar

Ángel Mosqueda, bajista Zoé, asegura que esta es la mejor manera de celebrar también los 20 años de su disco Memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea.

Al festejo se suma el lanzamiento de un disco en vinilo grabado en directo de estos seis conciertos.

“Ha sido una carrera muy bonita, larga. La banda ha pasado por muy bonitos momentos que se pueden plasmar mucho con la discografía. Estamos muy celebradores en ese sentido”, comenta.

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Hacia el futuro, transformación y evolución, como la Vía Láctea, son parte del Zoé, quien vislumbra un posible disco para 2027.

“Estamos con el gusanito de hacer nuevas cosas”, expresa Ángel, “con lo que pasó nos inspiramos muchísimo de nuevo, nos volvimos a emocionar, no que no hayamos estado, pero es una inyección de mucha buena onda, y estamos organizándonos para que esto suceda, posiblemente, el siguiente año”.

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