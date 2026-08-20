El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a treinta años llegó a su nivel más alto desde 2007. La deuda nacional estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares. Y ayer el Departamento del Tesoro anunció que duplicará, al menos, el tamaño máximo de algunas recompras de bonos de largo plazo. El anuncio hizo bajar los rendimientos casi de inmediato. ¿Estamos frente a una crisis? Jorge Suárez-Vélez, economista y analista financiero, nos habla al respecto.

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