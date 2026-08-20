Cancún.— Grigor Dimitrov no es la única figura del tenis con la que Salvador Chinchilla ha tenido relación.

Después de casi tres décadas de estar cerca del deporte blanco, gracias a su participación en el Abierto Mexicano de Tenis, el Abierto de Los Cabos y el Cancun Country Open, entre otros torneos, el ortopedista y traumatólogo tiene “experiencias únicas con los grandes”.

“He tenido la oportunidad de trabajar con Rafael Nadal, le infiltré la muñeca en su casa en Acapulco, el último año que ganó el torneo [2022]. Estaba bastante malito de la mano; como que no quería jugar, pero jugó y quedó campeón”, recordó con satisfacción.

El especialista compartió lo increíble que fue convivir en más de una ocasión con el ganador de 22 trofeos de torneos del Grand Slam y agradeció que le permitiera atenderlo de su articulación.

“La confianza que tuvo Rafa Nadal de que le tocara su muñeca, que es instrumento de trabajo, no es algo fácil. La relación fue de mucho respeto, tratando de ser lo más profesional que se pueda; de repente, soltarle algún chascarrillo para pedirle una foto... Fue muy amable”, externó Chincilla.

Además del español, ha coincidido con otros nombres importantes de este deporte.

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“A Juan Martín del Potro también le infiltré la muñeca... He tenido la oportunidad de estar con Nick Kyrgios. Son maravillosas personas y me quedo con el cariño de los tenistas”, confesó.

Para el ortopedista y traumatólogo, una de las principales razones por la que los grandes tenistas deciden visitar México y volver es la calidez con la que son tratados.

“La clave es el trato que les damos; es cierto que son estrellas, pero los tratamos más como humanos y los hacemos sentir como en casa. Para ellos, el cariño del público mexicano es maravilloso”, resaltó.

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