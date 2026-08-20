La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves será presentado el prototipo de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal calificó como “un día muy especial” la presentación del nuevo modelo y destacó la participación de jóvenes ingenieros, ingenieras, investigadores y especialistas que forman parte del proyecto.

“Hoy presentamos Olinia Carga, el modelo 2 de Olinia”, informó Sheinbaum, al señalar que en el acto participarían la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; Roberto Capuano, director del proyecto Olinia; Rafael Garalloa, coordinador técnico, y Carlos Torres Rosas, director general de Nacional Financiera.

Lee también Arizona resguarda cuerpos de migrantes en espera de identificación; han recuperado 2 mil 14 cadáveres de mexicanos en 25 años

La Presidenta explicó que el modelo fue seleccionado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el proyecto Olinia y Nacional Financiera para avanzar hacia la producción del vehículo mediante un esquema de inversión mixta.

El pasado 7 de junio fue presentado el primer prototipo funcional de Olinia y destacó que con el nuevo modelo de carga comienza una nueva etapa del proyecto, enfocada en su industrialización.

[Publicidad]

Prototipo de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Olinia Carga saldrá a la venta a finales de 2027, con precio aproximado de 150 mil pesos

El director del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, anunció que el prototipo de carga saldrá a la venta a finales del 2027 y su precio rondará los 150 mil pesos.

Capuano Tripp explicó que Olinia Carga puede transportar hasta 650 kilos, alcanza una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y también se conecta en cualquier enchufe convencional para recargarlo.

“Está diseñado para acomodar muchísimas cosas, entre ellas, una de las unidades de carga más comunes en México, que es el guacal”, dijo.

[Publicidad]

Lee también Luisa Alcalde cambia lista de periodistas tras polémica; especialista, ahora, acusa maquinaria para generar odio contra Sheinbaum

“Caben 12 guacales sobre la plataforma y se pueden estibar en varios niveles, pero transportar mercancías es apenas la mitad del trabajo, porque este vehículo lleva todo lo necesario para empezar la jornada”, agregó.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que Olinia demostró que en México se pueden diseñar y desarrollar productos tecnológicos para las necesidades de los mexicanos.

[Publicidad]

“Ahora el siguiente paso es convertir esto en una empresa capaz de fabricar, distribuir y vender estos vehículos en todo el país”, expresó.

Prototipo de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum alista proceso para producción de Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el proyecto Olinia contempla no sólo la producción y comercialización de sus vehículos eléctricos, sino también un esquema de financiamiento para facilitar su adquisición y servicios de mantenimiento para los usuarios.

Explicó que el objetivo es que los vehículos puedan ser accesibles para las familias mexicanas y pequeños comercios, por lo que la convocatoria para industrializar Olinia incluirá mecanismos de financiamiento a través de Nacional Financiera (Nafin).

[Publicidad]

Sheinbaum señaló que el proyecto contempla la participación conjunta del gobierno y de inversionistas privados para constituir una empresa mixta que permita continuar con el desarrollo, producción y comercialización de los vehículos.

Lee también Sheinbaum destaca diálogo de Harfuch ante la DEA; "lo importante es que el mundo entero conociera qué estamos haciendo en México"

El proceso para llevar a la producción los vehículos eléctricos Olinia avanzará con el acompañamiento de Nafin, que buscará aliados estratégicos para desarrollar las capacidades industriales del proyecto, informó Carlos Torres Rosas, director general de Nafin y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

[Publicidad]

Señaló que Olinia está alineado con el Plan México, particularmente con el objetivo de incrementar la producción nacional, fortalecer el mercado interno y avanzar hacia una economía con mayor capacidad tecnológica y productiva.

“El reto ahora es que este desarrollo pueda convertirse en una empresa sólida, capaz de llevar estos vehículos a las calles y más adelante, incluso, a otros mercados”, afirmó.

El director general de Nafin y Bancomext explicó que la banca de desarrollo acompañará al proyecto en su nueva etapa, particularmente en la búsqueda de aliados estratégicos que permitan desarrollar las capacidades necesarias para pasar del diseño y la innovación a la producción de los vehículos.

[Publicidad]

Lee también Tribunal da revés a Noroña y ratifica sanción por violencia política contra Grecia Quiroz; deberá ofrecer disculpa pública

Gobierno anuncia licitación pública para producir Olinia Carga

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), anunció este jueves la convocatoria para la licitación pública para la producción de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México.

En conferencia de prensa y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria garantizó que en esta licitación, que se realizará junto con Nacional Financiera (Nafin), las reglas serán claras y en donde, afirmó, las empresa públicas y privadas interesadas competirán en igualdad de condiciones.

“En colaboración con Nacional Financiera realizaremos una convocatoria para empresas públicas y privadas, una convocatoria pública -esto es importante señalarlo- para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación de Olinia. Queremos que esta nueva etapa se construya con reglas claras desde el principio”.

Lee también UNAM publicará resultados del Examen de Control el último fin de semana de agosto; clases inician el 31 de agosto

“La selección será mediante un proceso en el que las empresas competirán en igualdad de condiciones, buscaremos aliados con experiencia industrial que aporten una visión de largo plazo para generar valor en México. El objetivo es muy claro: construir una empresa sólida con mayoría de capital mexicano capaz de producir estos vehículos en nuestro país”.

En el Patio Central de Palacio Nacional, la secretaria señaló que uno de los grandes objetivos de la política científica y tecnológica que ha indicado la Presidenta del Gobierno de México es transformar conocimiento, innovación, bienestar, soberanía y desarrollo nacional.

Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, informó que la convocatoria de la licitación será lanzada a finales de septiembre, mientras que durante octubre se llevará a cabo un registro de intenciones o expresiones de interés por parte de las empresas participantes.

Posteriormente, las ofertas serán recibidas a lo largo de noviembre y se prevé que el proceso concluya en diciembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr