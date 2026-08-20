Tucson, Arizona, EU.— Tres números telefónicos llevaba ella anotados en un papel —dentro de una bolsita de plástico que se amarró al brassier— por si algo le pasaba en su intento por cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Mientras que él quedó doblado boca arriba, con la carne expuesta a más de 40 grados al tratar de pasar de México a Arizona.

Ambos corrieron con suerte, porque sus cuerpos fueron rescatados para tratar de ser identificados en la Oficina del Médico Forense del condado de Pima.

Sus restos no se los llevó el viento, no quedaron momificados ni tampoco fueron consumidos como carroña en un ambiente supercaluroso. No quedaron en algún refrigerador ni fueron depositadas sus cenizas junto a otras 800 en el patio de este centro de identificación humana de migrantes, incluidos mexicanos.

Dientes con incrustaciones de plata, al igual que otras señas particulares como alguna placa metálica o deformaciones en el cuerpo, han permitido a familiares identificar a sus seres queridos. Foto: Especial.

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Los datos refieren que de 2000 a 2025 se registraron más recuperaciones de personas mexicanas que intentaron cruzar la frontera ilegalmente: 2014. También hay registro de 447 de Guatemala; 82 de Honduras; 75 de El Salvador; 23 de Ecuador; ocho de Perú; seis de Brasil y Colombia; cuatro de Costa Rica e India; tres de República Dominicana; dos de Venezuela y Nicaragua, y una de Chile.

Son padres, madres, hijos y hermanos. Buscaban una mejor condición de vida, o esa idea les vendieron los polleros y coyotes.

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La deuda para ser identificados sigue pendiente.

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Gregory Hess, médico encargado de esta oficina forense, refiere que las cifras de muertes han aumentado con el paso de los años. En 1993 bajó por la disuasión con el inicio de la construcción del muro fronterizo y únicamente se registraron 20 o menos estancias de cuerpos en almacenamiento en frío. Entre 2000 y 2001 se registraron menos de 70 por año.

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Muchas imágenes religiosas, como el Sagrado Corazón de Jesús, son halladas en los objetos personales de los migrantes. Foto: Especial.

Mientras que de 2002 a 2005 fueron de 147 a 200 cuerpos almacenados en refrigeradores de la morgue del condado de Pima. El almacenamiento excedió su capacidad y tuvieron que adecuarse otros contenedores externos para mantener los cuerpos. El 87% corresponde a hombres y 17% a mujeres. Las edades de quienes más se encuentran en esta zona de la frontera van de los 20 a 29 años, seguidas de 30 a 39.

Se han encontrado cuerpos y restos de menores de 13 años y de personas de 50 a 59. Muy pocas pertenecen a la tercera edad.

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Que tengan un tatuaje o alguna seña particular facilita la identificación. Familias han reconocido a sus seres queridos por los dientes con incrustaciones de plata, alguna placa metálica o deformaciones en el cuerpo casi a punto de la descomposición.

En ocasiones, por miedo o porque piensan que se trata de una extorsión, la familia rechaza las llamadas de las autoridades para informarles que su familiar murió al intentar cruzar la frontera. Ahí se corta toda comunicación y la esperanza de identificación.

Para saber la identidad de las personas, Hess cuenta que —por ejemplo— con las autoridades de México hay cruce de datos e información, así como con los consulados en las ciudades.

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Un “problema” que se ha detectado es que los migrantes cargan con su teléfono celular en el que tienen todos sus contactos, y cuando el dispositivo es extraviado o robado, se pierde todo contacto y hace más difícil la identificación.

“Es difícil recuperar todo el esqueleto”, comenta el médico encargado de este centro forense.

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Para Hess, el proceso de identificación de quienes fallecen en la frontera es complejo y todo un reto, por lo que se ha mejorado la capacidad tecnológica, a la par que los coyotes y polleros han diversificado su negocio en redes sociales, convirtiéndose en reclutadores digitales de Snapchat, TikTok, Facebook y WhatsApp, principalmente. La oferta sigue siendo la misma: el sueño americano.

Las cifras de muertes de migrantes en su intento por cruzar la frontera han aumentado con el paso de los años. Foto: Especial.

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Los migrantes también se exponen a no ser localizados por la Patrulla Fronteriza, porque reciben órdenes de los cárteles que trafican con ellos en esta zona.

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Les ordenan vestir calzado “de alfombra” para no dejar huellas en la tierra desértica, camuflarse, pintar de negro los galones de agua para que no reflejen luz o reciben instrucciones por un celular, porque los polleros y coyotes ya no cruzan con los migrantes la frontera.

Calcetines de fabricación estadounidense con las siglas “USA” se encuentran frecuentemente entre las pertenencias de migrantes fallecidos. Tanto estos calcetines como el calzado de alfombra y la ropa de camuflaje se venden a los migrantes a lo largo de la frontera.

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“La similitud de estas pertenencias dificulta la búsqueda de personas desaparecidas basándose en la ropa y el calzado”.

Las causas de muerte de los migrantes son varias, como accidentes vehiculares, lesiones, enfermedades previas, exposición, hipertermia, hipotermia, impacto de rayo, caídas del muro fronterizo e involucramiento de armas de fuego, que no es común, con sólo 2%.

Muy pocas veces se reportan fallecimientos de migrantes por sobredosis de sustancias, dice Hess.

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Con el paso del tiempo sólo encuentran algunos huesos, cráneos, dentaduras, ropa, muchas imágenes religiosas, como el Sagrado Corazón de Jesús, fotos familiares o identificaciones que no se sabe si son reales o apócrifas.

Homónimos en credenciales como el de José Antonio Ramírez Piña hacen complicada en algunas ocasiones la identificación de las personas.

La credencial para votar de Adrián Díaz Dionicio, con domicilio en la delegación Gustavo A. Madero y registrada en 1998, fue encontrada entre la tierra.

Cuando ya se hizo toda la documentación con muestras de ADN se revisaron todos los artículos personales, hubo comunicación con quienes se pudo y se llegó al punto en que se determina que no habrá más información sobre quién es la persona; se les enterraba en el cementerio municipal como persona no identificada, pero a partir de 2005 se cambió la ley para lograr cremaciones, por espacio y para gastar menos dinero.

“Todos los restos no identificados se encuentran en estas instalaciones, ya sea las cenizas (...) como restos óseos”, expone Hess.

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