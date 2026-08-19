El especialista Carlos Augusto Jiménez Zárate afirmó que en México existe una maquinaria artificial de bots a la cual destinan de 20 a 30 millones de pesos con el fin de crear campañas de desinformación a lo largo de una semana.

Durante la conferencia de prensa Derecho de réplica, conducido por la consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, y con referencia a los bots, el también docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) comentó que detrás de ellos hay computadoras, software y personas supervisando.

"Su instalación y desarrollo es altamente costoso. Una red de fake news, desinformación y odio se genera todos los días", agregó. En la sesión de preguntas y respuestas, declaró que identificar la fuente de financiamiento corresponde a otra área de investigación, pero calculó que se destinan entre 20 y 30 millones de pesos para hacer campañas de desinformación a lo largo de una semana.

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Jiménez Zárate explicó que en el contenido noticioso existen peligros informativos, clasificados en desinformación, información incorrecta y maliciosa.

Desinformación: Contenido fabricado o manipulado

Información incorrecta: Error sin intención

Información maliciosa: Datos empleados con intereses personales

"No hay mejor remedio contra la desinformación que exponer los hechos con la verdad, pero también con el pensamiento crítico. Los usuarios debemos ser capaces de pedir otra fuente de información que lo que vi en redes sociales", dijo.

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Además, retomó el concepto de infodemia, definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la abundancia de información cierta y falsa en medios físicos y digitales de comunicación.

Retomó el artículo The Spread of True and False Fake News Online, publicado en la revista Science en 2018, el cual arrojó que una noticia falsa cuenta con 70 por ciento más posibilidades de ser compartida en X (Antes Twitter) que una verdadera.

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Compartió que una característica para identificar a los bots en redes sociales es la baja cantidad de seguidores, no posee contenido original y nada más comparte publicaciones de otras cuentas.

Carlos Augusto Jiménez Zárate acusó que tras la difusión humana, entra la narrativa de los bots que amplifican tendencias contra la 4T. "Siempre son los mismos, preocupados por los mismos temas. No puedes estar preocupado tres meses por lo mismo, a menos que tengas una consigna o seas un bot programado".

El experto compartió un "núcleo troll/bot" de color rojo "enquistado" junto al usuario de X de la presidenta Claudia Sheinbaum. "Ese núcleo intenta manipular la narrativa pública, si alguien comenta es atacado, por eso nadie comenta en X".

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Mostró como ejemplo las interacciones sobre "El paso de Cortés", al centro @claudiashein y en rojo tuit "altamente negativos", "Una red de odio se genera todos los días y de desinformación y fake news", dijo.

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