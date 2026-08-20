Washington.— A medida que llega a su fin la temporada de primarias en Estados Unidos, el Partido Demócrata ve continuar el avance de los candidatos progresistas sobre los del establishment.

En una gran sorpresa, la legisladora estatal progresista Angie Nixon derrotó con facilidad al teniente coronel retirado del Ejército Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que declaró contra Trump en su juicio político de 2019.

Vindman recaudó más de 16 veces lo que Nixon, y Nixon obtuvo menos de 1 millón de dólares.

La legisladora se enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a la republicana Ashley Moody, exfiscal general de Florida, por el escaño que dejó Marco Rubio cuando se convirtió en secretario de Estado de Trump. La victoria de Nixon se suma a la de Abdul El-Sayed en Michigan y la de otros candidatos a la izquierda del partido en Nueva York y Colorado. El debate crece entre los demócratas sobre si el rumbo a seguir es un viraje a la izquierda, o mantenerse en el centro.

“No voy a permitir que me sigan pintando como comunista o socialista. Lo único que quiero es que la gente tenga oportunidades de estar sana, de prosperar, de estar segura, de trabajar duro y de tener algo que enseñar a cambio”, expresó la candidata a EFE en el barrio de La Pequeña Habana en Miami el sábado pasado.

“Si les sorprenden los resultados de las elecciones (...) es que no han estado prestando suficiente atención a lo que sucede en el sur”, declaró Britney Whaley, directora regional del sureste del Partido de las Familias Trabajadoras, que apoya a candidatos populistas.

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“Los resultados de las elecciones de esta noche deben servir de advertencia a la clase política que cree que un mensaje populista no puede triunfar en el sur. La campaña de Angie demuestra que los votantes responderán a una visión económica audaz que satisfaga sus necesidades básicas”, añadió.

Nixon es una enérgica progresista que contó con el respaldo de las congresistas Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota. También es una veterana organizadora sindical que recientemente se unió a los Socialistas Democráticos de América. Defendió políticas como la sanidad universal y el cuidado infantil, y ha sido una crítica abierta de la política exterior estadounidense y de la guerra en Gaza. El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, emitió un comunicado elogiando a Nixon como una “líder de probada trayectoria” y añadió que el Comité Nacional Demócrata “está listo para ayudar a elegir a Angie y trabajar juntos para ganar este escaño”.

Trump celebró la derrota de Vindman en las primarias en una publicación en redes sociales, en la que llamó al condecorado veterano de combate “canalla traidor” y pronosticó la “segura derrota” de Nixon frente a su oponente republicano en noviembre.

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Los analistas rebajaron de inmediato las probabilidades demócratas de arrebatar ese escaño después de la votación del martes. Vindman respaldó rápidamente a Nixon, y algunos estrategas incluso sugirieron que su derrota fue una bendición para los demócratas moderados, la corriente dominante, que ahora evitarán destinar millones de dólares a una contienda que muchos creen que probablemente perderían de todos modos.

Elijah Manley, quien quedó tercero en las primarias para la Cámara de Representantes de EU en el condado de Broward, ganadas por Debbie Wasserman Schultz, reconoció la difícil situación. Obtuvo alrededor de 14% de los votos en una contienda con cinco candidatos. En distritos vecinos, el representante Jared Moskowitz y la recién llegada a la política Pia Dandiya se postularon como moderados y obtuvieron 64% y 69% de los votos, respectivamente, frente a oponentes más progresistas.

Manley insistió en que el electorado en general desea un partido más agresivo y de tendencia izquierdista. “Llevan cuatro años, incluso 10, observando al establi- shment demócrata, se han dado cuenta de que simplemente no les funciona”, afirmó.

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