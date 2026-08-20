El cambio de temporada también se lleva en el cabello. Cuando el verano comienza a despedirse, los tonos más luminosos dan paso a colores con mayor profundidad, dimensión y calidez, pero sin necesidad de transformar por completo la melena. Para otoño 2026, la tendencia apunta hacía tintes que se sienten ricos, brillantes y sofisticados, con un punto clave: que el cabello conserve una apariencia saludable y natural.

Desde los cafés intensos hasta los cobrizos y rojos con matices oscuros, estas son las tonalidades que vale la pena guarda como inspiración antes de tu próxima cita en el salón.

1.Epresso brunette

El café más profundo de la temporada llega con una apariencia pulida y mucho brillo. El espresso brunette parte de una base castaña muy oscura que puede incorporar ligeros reflejos para crear dimensión sin perder la intensidad del color.

Espresso brunette cuando el objetivo es elogiar y mejorar el color natural de cabello. Foto: Instagram @nmhvir

Es una alternativa especialmente atractiva si quieres cambiar tu look sin recurrir a una decoloración extrema. La versión más actual busca que el resultado se vea uniforme, brillante y elegante, en lugar de plano.

2.Cherry mocha

Si quieres acercarte a los tonos rojizos sin convertirte completamente en pelirroja, el cherry mocha puede ser el punto medio. La base es castaña y profunda, pero incorpora reflejos rojos o cobrizos que aparecen con mayor intensidad dependiendo de la luz.

Tono moca cereza. Foto: Instagram @olesia_hairgod

El resultado es sofisticado y ligeramente dramático, pero mucho más discreto que un rojo vibrante.

[Publicidad]

3.Cobre quemado

El cobre continúa su reinado, pero para otoño se vuelve más profundo. El burnt copper combina calidez característica del cobre con una intensidad más sofisticada, alejándose de los naranjas demasiados brillantes.

Cooper hair. Foto: Instagram @lilisalgadol

Es una buena opción si quieres un cambio visible y buscas que el color sea protagonista. Este tono también continúa la conversación alrededor de los cobrizos que han ganado fuerza durante este 2026.

4. Amber glow

Entre el castaño y el cobrizo aparece el amber glow, una tonalidad cálida que incorpora reflejos ámbar y destellos cobrizos para conseguir una apariencia luminosa.

[Publicidad]

La clave está en mantener una base profunda y concentrar la calidez en zonas estratégicas, de manera que el resultado parezca iluminado por el sol. Es uno de esos colores que funcionan especialmente bien si quieres dimensión sin sentir que llevas un cambio radical.

5. Wine brunette

Para quienes prefieren los tonos oscuros, el wine brunette lleva el cabello castaño hacia una dirección más profunda y sensual. Su base oscura se mezcla con reflejos rojizos o cobrizos inspirados en los tonos del vino.

El color que transforma cualquier look en una declaración de estilo. Foto: Instagram @rutealves_haircolourist

A diferencia de un rojo intenso, aquí el color se descubre principalmente cuando la luz toca el cabello, por lo que puede ser una opción más discreta para quienes quieren experimentar con el rojo.

[Publicidad]

6. Tuscan leather

El nombre suena tan otoñal como el resultado: Tuscan leather es un castaño cálido con matices dorados, caramelo y una profundidad que evita que el cabello se vea demasiado claro.

Es una alternativa para quienes quieren abandonar el cabello completamente oscuro, pero tampoco buscan convertirse en rubias. La mezcla de marrón y dorado consigue ese efecto de cabello naturalmente iluminado que seguirá siendo relevante durante los meses fríos.

7. Chocolate con dimensión

El clásico chocolate tampoco desaparece; simplemente se vuelve más sofisticado. Para este otoño, los castaños chocolate se llevan con diferentes niveles de profundidad y pequeños destellos cálidos que hacen que el cabello refleje la luz.

[Publicidad]

Color chocolate caramelo con brillo espejo. Foto: Instagram @faizanxasif

La tendencia hacia los brunettes ricos y luminosos es clara para 2026: se trata menos de cambiar radicalmente de color y más de construir una melena con profundidad, brillo y apariencia saludable.

El denominador común: cabello saludable

Más allá del tono que elijas, hay una constante en las tendencias de otoño 2026: el brillo importa tanto como el color. Los especialistas están apostando por tonalidades que se integran mejor con la base natural y por técnicas que permitan mantener dimensión sin someter el cabello a procesos innecesariamente agresivos.

Así que antes de llegar al salón con una captura de pantalla, considera qué tanto mantenimiento estás dispuesta a asumir. Un espresso brunette o un chocolate dimensional pueden requerir menos compromiso que un cobre intenso, mientras que los rojos suelen necesitar mayor atención para conservar su intensidad.

[Publicidad]

Este otoño, el cambio no necesariamente tiene que ser radical: puede estar en encontrar el tono que haga que tu cabello se vea más rico, brillante y tú.

Leer también: 5 colores de tintes que mejor cubren las canas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/