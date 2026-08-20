Estados Unidos ha deportado a Guatemala a casi 2 mil 300 mexicanos en 2026 y envió a decenas más a Honduras, un cambio con respecto al inicio del segundo mandato del presidente, Donald Trump, cuando estos traslados eran mínimos, informaron las autoridades.

Algunas organizaciones civiles consideran que este giro es una forma de aumentar la presión sobre México, cuyo gobierno reclamó a Washington la muerte de 17 ciudadanos en operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias y lidia con constantes exigencias en materia de seguridad. Por su parte, Trump ha ampliado los acuerdos con países aliados latinoamericanos para hacer operaciones conjuntas contra grupos criminales.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles por la noche que, en lo que va de año, llegaron al país 2 mil 284 mexicanos deportados desde Estados Unidos en “una escala de tránsito” para llevarlos después a México como parte de “un arreglo” con el gobierno de ese país, y sin que esas personas estén bajo ninguna figura de refugio o asilo.

Lee también EU inicia nueva etapa de ofensiva antidrogas; Colombia, Honduras y Guatemala aceptan tropas en tierra

"Están llegando en aviones de retornados guatemaltecos y nosotros lo que hemos hecho es ingresarlos en calidad de tránsito para, en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas, regresarlos, ingresarlos a territorio mexicano en menos de 24 horas después de que entraron al país", explicó en una conferencia de prensa.

Los gastos de estas operaciones están sufragados por el gobierno mexicano o, en algunos casos, por financiamiento estadounidense, agregó.

[Publicidad]

El Instituto Nacional de Migración de México confirmó a The Associated Press en un breve mensaje que hay mexicanos deportados por el gobierno de Trump a Guatemala y a Honduras principalmente desde abril, que luego son trasladados desde allí en autobús hasta el sur de México.

Lee también EU deporta a mexicanos a Guatemala y Honduras, reporta CBS; México rechaza expulsiones a terceros países

“La causa es que Estados Unidos quiere evitar que vuelvan a cruzar a su territorio”, agregó. El INM no aportó cifras ni más detalles.

[Publicidad]

La cancillería mexicana no respondió a varias solicitudes de comentarios. Históricamente, México se ha mostrado dispuesto a recibir a sus ciudadanos deportados, aunque desde el primer mandato de Trump no ha habido claridad sobre los acuerdos migratorios con Washington.

Tampoco respondieron a pedidos de comentarios las autoridades en Honduras, pero, según documentos oficiales del país a los que tuvo acceso la AP, en dos vuelos el 13 y el 15 de agosto, un total de 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos llegaron a la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Estaba previsto que 35 más aterricen el jueves.

Lee también Deportados desde Estados Unidos, mil 479 queretanos en 5 meses

[Publicidad]

Otros 165 mexicanos fueron deportados a Honduras entre mayo y mediados de julio, de acuerdo con la web Third Country Deportation Watch, gestionada por las ONG Human Rights First y Refugees Internacional, quienes rastrean vuelos de deportación estadounidenses a terceros países.

La web no aclara de dónde proceden sus números, pero ambas organizaciones están preocupadas porque los migrantes tienen diferentes perfiles y estos traslados pueden ponerlos en peligro.

“Parece que quieren presionar al gobierno mexicano, no quieren que los mexicanos crucen la frontera”, dijo Savitri Arvey, de Human Rights First. Parte de los deportados llegaron a Honduras en vuelos militares estadounidenses, agregó.

[Publicidad]

Lee también Juez ordena terminar investigación por desacato en vuelos de deportación en EU; apelaciones respaldan a Trump

Hasta ahora, los mexicanos deportados de Estados Unidos eran enviados de forma casi exclusiva a su país, tanto por vía aérea como terrestre. Apenas un puñado llegaba a otros países.

Arévalo dijo el miércoles que en 2025 recibieron apenas a 15 mexicanos. Hasta febrero de 2026, Honduras había reportado oficialmente la llegada de seis. Costa Rica ha recibido a once mexicanos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y, según las autoridades migratorias locales, permanecen en el país.

[Publicidad]

Al inicio de su segundo mandato y con el control migratorio como una de sus prioridades, Trump llegó a acuerdos con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá para que actuaran como países “puente” o como destino para migrantes de terceros países expulsados de territorio estadounidense. Estos acuerdos se ampliaron después a más lugares, incluidos algunos países africanos, el más reciente, Liberia.

Lee también Chile realiza el primer vuelo de deportación de indocumentados

Abogados de inmigración consideran que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo o inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss