En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de la presidenta Claudia Sheinbaum. En cobertura efectiva, julio de 2026 fue su segundo peor mes del año, apenas por encima de marzo. Y lo fue pese a que la cobertura total prácticamente no se movió respecto a junio.

La cantidad de atención mediática que recibió la Presidenta se mantuvo estable; lo que cambió fue el tono. En junio, 66% de su cobertura fue positiva y sólo 9% negativa. En julio esa proporción se estrechó: 48% positivo, 29% neutro y 23% negativo, casi un cuarto de toda su exposición mediática con signo negativo.

El resultado es un saldo efectivo menos de la mitad del de junio. Misma cantidad de reflectores, luz mucho menos favorable.

<p>Tu navegador no soporta este contenido<br/><img src="https://interactivos.eluniversal.com.mx/assets/img/loader.gif" alt="Load"/></p>

Lee también Familiares de la pequeña Fátima Cecilia temen liberación de feminicidas; magistrados revisan apelación

El Mundial, que en junio le regaló 18% de su cobertura, se desinfló hasta 3% en julio. México quedó eliminado ante Inglaterra; Sheinbaum reconoció al Tri desde la distancia que la caracterizó durante todo el torneo, y cerró el capítulo mundialista con un viaje a Nueva York, invitada por Donald Trump, para ver la final, acompañada del secretario Roberto Velasco. Un buen desenlace, pues su imagen fue proyectada en todo el mundo.

Los temas en materia de seguridad y justicia ocuparon el primer lugar temático, con 23% de la cobertura, pero de manera fracturada. La caída de homicidios dolosos —48% a nivel nacional— fue su tema positivo más fuerte del mes. Sin embargo, también estuvo presente el cuestionamiento a Ken Salazar por la captura de El Mayo Zambada, la exigencia a la FGR de explicar la entrega del piloto que lo trasladó, y el rechazo a los señalamientos de la DEA sobre vínculos del gobierno con el crimen organizado.

[Publicidad]

El mayor golpe mediático para la Mandataria fue la polémica iniciativa en materia de derechos de las audiencias, que concentró buena parte de la cobertura negativa en su contra.

Lee también "Aporta a la historia del Chapo"; De Mauleón, hoy en Con los de Casa

La propuesta generó una fuerte reacción entre partidos de oposición, organizaciones y distintos actores del sector de medios, que señalaron que algunas de sus disposiciones podían abrir la puerta a mecanismos de censura y a una mayor intervención gubernamental sobre los contenidos informativos. La controversia escaló rápidamente en la conversación pública y terminó convirtiéndose en uno de los principales frentes de desgaste mediático para la Mandataria.

[Publicidad]

Durante dicho mes, la relación con Estados Unidos se volvió terreno defensivo: aclarar que Trump no puede cancelar el T-MEC unilateralmente y explicar el traslado de producción de Toyota de Tijuana a Texas son gestos de contención, no de iniciativa.

Estuvo presente en la entrega de viviendas del Infonavit, presentó la iniciativa para la Ley General contra el Feminicidio y anunció el saneamiento de ríos.

Lee también UNAM publicará resultados del Examen de Control el último fin de semana de agosto; clases inician el 31 de agosto

[Publicidad]

El patrón reputacional de la Presidenta sigue siendo volátil; el reto de agosto será recuperar una narrativa propia sin la cortina del Mundial para cubrir los flancos que la agenda de seguridad y la relación con Washington siguen dejando abiertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.