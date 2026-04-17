Santiago.— La administración de José Antonio Kast realizó el jueves el primer vuelo de deportación de inmigrantes irregulares, un operativo que supone el inicio en Chile de una “política de control fronterizo estricto”.

Kast llegó al poder hace poco más de un mes con el compromiso de contener la inmigración irregular y la violencia. Una de sus primeras medidas —a menos de una semana en el cargo— fue la construcción de una enorme zanja en la frontera norte del país para evitar los cruces clandestinos. También prometió acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular, en especial de aquellos que cuenten con condenas judiciales o antecedentes de delitos cometidos en el país. Entre los 40 extranjeros deportados ayer 30 tenían antecedentes asociados a delitos o conductas de alta gravedad, por lo que fueron escoltados por un fuerte refuerzo policial. El vuelo partió desde la base de la Fuerza Aérea en Santiago y los individuos serán ahora entregados a las autoridades migratorias de Bolivia, Ecuador y Colombia.

“A poco andar del primer mes ya tenemos nuestro primer vuelo de expulsados. Y van a haber más”, dijo el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. “Vamos a intensificar los vuelos”, declaró. Según estimaciones de la autoridad migratoria, 330 mil personas se encuentran en situación irregular en Chile. AP