En el marco del programa “México te Abraza”, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que desde su instauración, de enero de 2025 al 13 de agosto de este 2026, han retornado a territorio mexicano 271 mil 193 connacionales.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 14 de agosto en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, reportó “saldo blanco”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las atenciones a quienes retornan a territorio mexicano con “muchos apoyos” y para que puedan llegar a visitar a sus familiares.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este viernes 14 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

El titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, expuso que de las personas mexicanas repatriadas, 171 mil 508 ingresaron por vía terrestre y 99 mil 685 lo hicieron vía aérea en 810 vuelos en 10 aeropuertos.

Mencionó el comisionado de Migración que el 95% de los repatriados son originarios de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Estado de México.

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Aseguró que se realizan las gestiones necesarias para salvaguardar la integridad de quienes retornan, a través de un trato respetuoso y digno, reconociendo todos sus derechos.

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Sergio Salomón Céspedes comisionado del Instituto Nacional de Migración durante durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este viernes 14 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Ellos saben que llegan a un mejor México del que dejaron, ya que contamos con una Presidenta que siempre ha estado pendiente del bienestar de todas y todos los mexicanos”, expresó Céspedes al reiterar el trato humano.

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A un año y medio de haber iniciado “México te Abraza”, Rosa Icela Rodríguez reiteró que “no están solos” y destacó esta estrategia de forma permanente, los siete días de la semana y las 24 horas del día, con la participación de 34 dependencias del gobierno federal.

Rodríguez resaltó también un despliegue territorial en 14 entidades federativas para recibirlos, atenderlos y otorgarles servicios que contribuyan a su beneficio.

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"México Te Abraza" otorga ayudas a connacionales

Reportó la titular de la Segob que “México Te Abraza” ha otorgado más de un millón 567 mil servicios, más de 453 mil raciones de alimentos calientes y también más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas.

A más de 180 mil personas se les ha entregado una Tarjeta Bienestar Paisano con dos mil pesos, refirió.

Además, a través del DIF se ha brindado apoyo a núcleos familiares, incluidos niños, niñas, adolescentes; así como atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia a más de 22 mil 828 mujeres. Se afiliaron más de 98 mil 600 personas al IMSS con el decreto, prestación por razones humanitarias y de solidaridad a repatriados y a todos sus beneficiarios legales.

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Sergio Salomón Céspedes comisionado del Instituto Nacional de Migración durante durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este viernes 14 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

También se emitieron más de 138 mil 500 copias certificadas de actas de nacimiento y también CURP, y más de 59 mil 100 connacionales se incorporaron a Programas de Bienestar. Se dieron 33 mil asesorías de regularización de suelo, temas agrarios, ingreso a programas de vivienda. Se otorgaron 55 mil 500 tarjetas para remesas en Financiera para el Bienestar.

“Para atender a todos los reportes e incidencias registrados en estos espacios, desde el 20 de enero de 2025 se instaló en la Secretaría de Gobernación un puesto de mando, donde al momento hemos tenido saldo blanco”, indicó.

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El comisionado del INM recalcó que se busca que no haya repetición, como la tragedia del incendio en la estancia de Ciudad Juárez en marzo de 2023, donde fallecieron 40 personas migrantes.

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