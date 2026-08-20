¡El fin de semana ya se siente cerca y la música en vivo lo sabe! Si estás buscando armar el plan el Jueves de 2x1 en Ticketmaster es la oportunidad perfecta para asegurar tus lugares, invitar a esa persona especial y disfrutar de grandes espectáculos pagando solo un boleto.
Entre la enorme lista de eventos disponibles este día, seleccionamos 5 conciertos imperdibles que realmente valen cada peso y que no puedes dejar pasar dentro de esta promoción.
5 conciertos para aprovechar el 2x1 en Ticketmaster
Jesse & Joy
Con casi dos décadas marcando la pauta del pop acústico y romántico en español, los hermanos Huerta saben perfectamente cómo tocar las fibras más sensibles de su audiencia.
Espinoza Paz
Espinoza Paz ocupa un lugar fundamental en la música regional mexicana contemporánea. Su carrera destaca por su faceta como intérprete de voz cálida y cercana.
Jorge Muñiz
Conocido cariñosamente en el espectáculo mexicano como "Coque", Jorge Muñiz es una de las figuras más versátiles y queridas de la música romántica y la televisión en México.
Fey
Icona indiscutible del pop latino de los noventa, Fey revolucionó la industria musical en español al introducir una estética visual vanguardista, coreografías electrizantes y un sonido eurodance y synth-pop que definió a toda una generación.
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Pedro Fernández
Conocido desde su infancia como "El Aventurero de América", Pedro Fernández es una de las figuras más completas, carismáticas y constantes de la música ranchera y el entretenimiento en el mundo hispanohablante.
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Jueves de 2x1 en Ticketmaster; 5 conciertos imperdibles para aprovechar la promoción
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