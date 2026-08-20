La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este jueves 20 de agosto la conferencia matutina en Palacio Nacional, para dar a conocer los acontecimientos más importantes en México.

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Nación 08:34 AM "Nuestra meta es una planta que tenga la capacidad de fabricar 50 mil unidades al año", sostuvo el encargado del proyecto Olinia, aunque reconoció que se empezará con la producción de 10 mil unidades anuales.

Nación 08:30 AM "No es buena noticia que cierren una editorial de libros entonces hay que ver de qué manera se puede apoyar", afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo sobre el reciente anuncio de la Editorial ERA.

Nación 08:21 AM "El objetivo es producir más en México", enfatiza la mandataria federal sobre los nuevos proyectos del país.

Nación 08:14 AM "Ella está en su derecho", expresa la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la renuncia de la magistrada Mónica Soto a la Sala Superior del TEPJF.

"No voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal y consideró que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separase", sostuvo.

Nación 08:05 AM "Es relevante esta detención", asegura la presidenta Sheinbaum Pardo sobre la captura de Fausto Corrales, testigo del "secuestro" de "El Mayo" y quien acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Nación 08:01 AM El costo del vehículo Olinia carga será de 150 mil pesos, por lo que Sheinbaum Pardo apuesta a que exista un financiamiento para que las personas puedan pagar el auto de manera cómoda.



Nación 07:53 AM La titular del Ejecutivo afirma que por razones ambientales le apuesta a la electomovilidad y que también busca que las y los jovenes que estudien electomovilidad se incorporen al proyecto en el futuro.

Nación 07:51 AM Carlos Torres Rosas, director general de Nacional Financiera (Nafin) afirmó que el proyecto Olinia representa la capacidad para diseñar y producir tecnología en el país.





Nación 07:48 AM La venta de Olinia 1 será en verano del 2027, mientras que la venta del Olinia 2 será a finales del mismo año, informó Roberto Capuano, el encargado del proyecto.

Nación 07:45 AM El encargado del proyecto Olinia afirma que la siguiente meta es fabricar y distribuir dichos vehículos en todo el país. Anunció una convocatoria de aliados estratégicos para llevar a cabo la meta anterior y está destinada a distintas empresas nacionales y fuera del país.

Nación 07:42 AM Roberto Capuano, quien encabeza el proyecto de Olinia, detalla que el nuevo auto llamado "Olinia carga" busca mover mercancías y tiene una capacidad de transportarte de más de 600 kilos, así como está diseñado para acomodar "muchísimas cosas", entre ellas 12 huacales.





Prototipo de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México. Foto: Captura

Nación 07:37 AM Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presenta el modelo Olinia de carga.







Nación 07:34 AM La presidenta Sheinbaum Pardo anuncia la presentación del modelo 2 de Olinia.

Nación 07:33 AM A las 7:32 de la mañana comienza la conferencia de prensa desde el patio de Palacio Nacional.

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