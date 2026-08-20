Si WhatsApp te está fallando, puede que no sea el celular en si mismo, sino que todo está en la papelera de la propia app. Cuando la memoria de la aplicación está llena, esto afecta el rendimiento del dispositivo y la propia experiencia del usuario.

En este sentido, es clave revisar la papelera de WhatsApp con el fin de liberar espacio. Esto le permitirá a la aplicación mejorar su rendimiento y, de ninguna manera, tendrás problemas con la aplicación.

Si quieres saber cómo liberar espacio de la papelera de WhatsApp, en Tech Bit te contamos los pasos que debes seguir.

¿Te falla WhatsApp? La razón podría estar escondida en la papelera. Imagen: Unsplash

Leer también: Cómo ocultar que estás en línea en WhatsApp y que leíste un mensaje

Paso a paso: cómo liberar espacio en la papelera de WhatsApp

Para liberar espacio de la papelera de WhatsApp, deberás seguir estas instrucciones:

Abre WhatsApp en tu celular. Da clic en "Ajustes". Ve a la opción de "Almacenamiento y datos". Después ingresa a "Administración de almacenamiento". Ve hacia abajo y da clic en "Revisa y elimina elementos". Si quieres eliminar uno de los archivos, solo debes dar clic en "Seleccionar" y elegir los archivos deseados. Después toca el ícono de la papelera.

Una vez que vacíes la papelera, la aplicación funcionará de forma adecuada. Debes considerar que la falta de espacio afecta el rendimiento afecta el rendimiento ya que hay menos lugar para archivos temporales y caché.

[Publicidad]

Esto provocará que las tareas como actualizar aplicaciones o procesar fotos que te envían en la aplicación o que tomas desde el celular se pueda volver lento o fallar. De igual forma, puede afectar las actualizaciones o los procesos en segundo plano.

¿Te falla WhatsApp? La razón podría estar escondida en la papelera. Imagen: Unsplash

En este sentido, además de recomendar que se revise la papelera con frecuencia, también es importante desactivar la descarga automática de medios para evitar que todo el contenido multimedia que llega en grupos se guarde en tu celular. Y, de esta forma, solo descargarás los archivos que te interesen.

Leer también: ¿Qué se sabe de la Universidad del Perreo de Wisin?

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters