Momentos de terror y angustia vivió la conductora Vanessa Huppenkothen mientras circulaba por Viaducto, una avenida importante en la Ciudad de México.

La conductora habría sido alcanzada por una camioneta color vino, cuyo conductor le marcaba el alto, aparentemente para impedirle continuar su paso.

Fue la propia Vanessa Huppenkothen quien documentó el angustiante momento a través de sus redes sociales; sin embargo, posteriormente eliminó la publicación e informó que se encontraba a salvo en su casa.

Durante la transmisión, Huppenkothen se mostró angustiada por la actitud del conductor, quien al parecer quería que el carro de ella se pasara adelante de él; mencionó las placas e incluso confesó sentir miedo de morir.

"Este tipo está bien loco, quiere que me pase, Dios santo, a ver qué me hace... si me matan ya sabemos que fue este cabrón", expresó.

El momento de preocupación continuó:

[Publicidad]

"¡Vengo sola, ayúdenme por favor, por favor!, no hay una patrulla, nada. Ay no, se va a estacionar, ¿qué hago?, díganme".

Cuando pasó frente a ella un vehículo militar, Vanessa se animó a avanzar y dejar atrás la camioneta que en efecto, se había estacionado.

Aquí está el video completo de lo que le sucedió a Vanessa Huppenkothen @vanehupp



El video fue borrado de su cuenta de Instagram.



Ojalá la hayan auxiliado, @SSPCMexico @OVIALCDMX @SSC_CDMX @OHarfuch hasta el momento, ella no ha vuelto a publicar nada. pic.twitter.com/i35OHsNPXu — Carlos González Baños (@GalgoGB) August 20, 2026

El video de Vanessa Huppenkothen dio de qué hablar en redes, pues aunque muchos cibernautas se mostraron empáticos con el momento de angustia que vivió la conductora, otros la criticaron por grabar en vez de llamar por teléfono a alguien o llamar la atención pitando su automóvil para así recibir ayuda.

[Publicidad]

¿Quién es Vanessa Huppenkothen?

Vanessa Huppenkothen es una de las periodistas y conductoras deportivas más reconocidas en México, la comunicadora inició su trayectoria en Televisa Deportes y posteriormente se integró a ESPN, donde destacó como conductora de "SportsCenter".

La periodista regresó a TUDN hacia finales de 2025, después de nueve años fuera de la empresa, para formar parte de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Vanessa Huppenkothen es hija de madre mexicana y padre alemán, Dieter Huppenkothen, quien fue futbolista profesional en Alemania.

[Publicidad]

La conductora estudió Relaciones Internacionales en el ITAM y desde pequeña practicó distintas disciplinas deportivas, entre ellas ballet clásico, patinaje sobre hielo, futbol, basquetbol y canotaje.

Su llegada a la televisión ocurrió después de participar en Nuestra Belleza México 2007, donde obtuvo el premio Miss Deporte. Un año después comenzó su etapa en Televisa Deportes, donde participó en coberturas como los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y el Mundial de Brasil 2014.

En 2016 se incorporó a ESPN, donde continuó desarrollando su carrera como periodista y conductora deportiva.

[Publicidad]

rad