Mundo | 20-08-26 | 08:10 |

Trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una ilegal de oro en el noroeste de , según un funcionario del gobierno local.

"Por los movimientos que se hacen en la mina, cae un talud sobre las personas", dijo Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, a Caracol Radio luego del accidente ocurrido el miércoles por la noche.

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