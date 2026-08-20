Trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro en el noroeste de Colombia, según un funcionario del gobierno local.

"Por los movimientos que se hacen en la mina, cae un talud sobre las personas", dijo Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, a Caracol Radio luego del accidente ocurrido el miércoles por la noche.

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