Culiacán, Sin.- Un cuarto feminicidio se registró en pleno centro de la cabecera municipal de Escuinapa, en el transcurso de este mes, la victima Mireya “N”, de 50 años de edad, fue privada de la vida de varios disparos frente a su casa, por una persona joven que descendió de una motocicleta y la atacó sin medir palabra.

Las autoridades fueron notificadas que la fémina se encontraba sentada frente a su casa, por la calle Melchor Ocampo, en compañía de conocidos, cuando se presentó una persona de apariencia joven, sacó un arma de fuego y le disparo en varias ocasiones.

Mireya “N”, cayó al piso gravemente lesionada por lo que se solicitó el auxilio de los cuerpos de socorro, por lo que paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al sitio y revisarla dictaminaron que no presentaba signos vitales.

Lee también Acuerdan fortalecer atención del ISSSTE en Aguascalientes

Este nuevo feminicidio, el cuarto que se registra este mes en Escuinapa, tuvo lugar a solo cinco días de que en pleno centro de la misma cabecera municipal, fue asesinada otra joven mujer a balazos, de nombre Perla “N”, de 20 años de edad, cuando se encontraba en el interior de un negocio,

Las autoridades de seguridad y del ejército que llegaron al lugar que se ubica a muy escasa distancia del Palacio Municipal y de la iglesia San Francisco de Asís, fueron informados que dos personas jóvenes que viajaban en una motocicleta, fueron los responsables de disparar contra la joven.

[Publicidad]

Según los datos aportados, Perla “N”, de 20 años de edad, se encontrada dentro de una tienda con venta de ropa femenina, cuando se presentaron dos personas que llegaron en una motocicleta, sin medir palabra le dispararon en varias ocasiones.

Lee también El líder criminal del CJNG en los límites con Jalisco

Este nuevo hecho de violencia, tuvo lugar poco antes de que la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde diera a conocer que se diseña una nueva estrategia de seguridad en los municipios de Escuinapa y Mazatlán para inhibir los delitos de alto impacto.

[Publicidad]

Precisó que en el tema de los feminicidios, se atiende a las víctimas colaterales de este delito, como son los hijos de las víctimas que quedan huérfanos, a los cuales se les apoyo, a través de la Secretaría de la Mujer.

LL