Nación | 20-08-26 | 10:13 | Actualizada | 20-08-26 | 10:19 |

El senador de Morena desmintió las versiones difundidas en algunos medios de comunicación en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa.

En entrevista con , el expresidente del Senado aseguró que su visa sigue vigente y dijo con sarcasmo que el secretario de Estado no le ha notificado nada al respecto.

“Pues a mí no me ha hablado el secretario de Estado . Ni (Christopher) me ha mandado ningún mensaje, ni tengo ninguna información. Parece que los de Atypical son la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos, y dicen que me la cancelaron. Pues mira qué interesante, que lo demuestren”, emplazó.

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-¿Y usted no intentaría próximamente ir a Estados Unidos? ¿No tiene algún plan?

-“¿Y para qué voy a Estados Unidos?

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-¿Ya no le interesa?

-Iré a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendría que ir a Estados Unidos? Para que ustedes hagan lo que hacen siempre. Si cruzo sin problema, “ahí está en Estados Unidos, ¿quién pagó su viaje?, ¿cómo es que viene aquí?”

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Dijo que si viaja a Estados Unidos y hubiera un agravio, los medios de comunicación y sus detractores lo celebrarían como se ganaran el Mundial.

“Yo voy a donde considero ir, en el momento que considero hacerlo, y, por supuesto que , por supuesto que volveré a Estados Unidos, no tengo la menor duda de ello”, aseguró.

apr

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