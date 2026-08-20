[Publicidad]
Washington. Agentes del FBI registraron la casa del excongresista demócrata Eric Swalwell, que dimitió en abril por acusaciones de agresión sexual, y confiscaron varios dispositivos electrónicos el pasado fin de semana en el aeropuerto de San Francisco (California), informó este jueves la cadena CNN.
El registro forma parte de una investigación federal, según CNN, dentro de la que el FBI ha hablado con dos mujeres que denunciaron públicamente al exlegislador.
Swalwell dimitió el pasado mes de abril de su puesto como representante por California en la Cámara Baja estadounidense, tras denuncias de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a renunciar a sus aspiraciones a gobernador de su estado.
Lee también Eric Swalwell abandona el Congreso de EU; escándalo por acusaciones sexuales activa investigaciones
Swalwell, quien había estado en el Congreso desde 2013, anunció su decisión en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.
"Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí", declaró entonces el excongresista.
[Publicidad]
La carrera del político de 45 años, quien era el favorito de las encuestas demócratas para ganar la Gobernación de California en noviembre próximo, empezó a hundirse cuando CNN y el diario San Francisco Chronicle sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres.
Lee también Padre denuncia abuso sexual contra su hija de 3 años en albergue migrante de EU
Swalwell se enfrenta a las acusaciones de una exasistente que asegura que la agredió sexualmente en dos ocasiones tras una noche de copas.
[Publicidad]
Además de esta denuncia, otras tres mujeres relataron a la cadena CNN que sufrieron conductas sexuales inapropiadas, como el envío de fotos de desnudos y mensajes explícitos del congresista sin que ellas se los pidieran.
Rastro de FBI siempre ha existido en México: especialistas; descartan que caso de "El Mayo" rompa relación bilateral
ss
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
David Zepeda, consciente de lo que se insinúa de él en redes sociales: "dudan de mi sexualidad"
Estados
Tras cinco días en altamar, rescatan a dos pescadores desaparecidos en Chiapas; logran sobrevivir dentro de una hielera
Nación
"No es buena noticia que cierre una editorial"; Sheinbaum pide a Secretaría de Cultura apoyar a Ediciones Era
Nación
Migrantes LGBTIQ+ ocultan su orientación para evitar violencia sexual; enfrentan amenazas de grupos criminales, revela informe
Bienestar
Alerta por ébola en RD Congo: estiman que los casos reales podrían triplicar la cifra oficial
Showbiz
¿Qué le pasó a Vanessa Huppenkothen? La conductora vive momentos de pánico en CDMX. VIDEO
Showbiz
Kim Kardashian presume curvas de infarto con microbikini durante vacaciones en Hawái con Lewis Hamilton
Noticias
Natalie Harp en polémica por declaraciones de su hermano sobre su cercanía con Trump: "tiene una obsesión"