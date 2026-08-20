¡Atención, estudiantes y profesionistas! Si estabas esperando el momento exacto para renovar tu equipo de cómputo sin romper el presupuesto, la oportunidad acaba de llegar.

Amazon México desplomó el precio de la portátil ASUS Vivobook Go 14, dejándola por tan solo $7,399.00, una cifra irreal para una laptop que combina portabilidad, potencia moderna y un diseño impecable.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Vivobook Go 14?

La ASUS Vivobook Go 14 se ha posicionado como una de las opciones más atractivas de su segmento, pensada para quienes necesitan productividad constante ya sea en el salón de clases, en la oficina o mediante home office.

Entre sus especificaciones más destacadas encontramos:

Procesador eficiente: Equipada con procesadores AMD Ryzen que ofrecen el balance ideal entre fluidez y consumo de energía para multitarea diaria.

Memoria y almacenamiento de alta velocidad: Con 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de hasta 512 GB en estado sólido (SSD), olvídate de los tiempos de espera al encender tu equipo o abrir aplicaciones pesadas.

Diseño liviano y versátil: Su pantalla FHD de 14 pulgadas cuenta con biseles delgados que aprovechan al máximo el espacio. Además, integra una bisagra plana de 180° que facilita compartir contenido sobre cualquier mesa.

Detalles que marcan la diferencia: Incluye el innovador NumberPad (teclado numérico integrado en el touchpad), cubierta física de privacidad para la cámara web y la última versión de Windows 11.

Una oportunidad que no va a durar

Encontrar un equipo firmado por una marca líder como ASUS, con almacenamiento SSD veloz y un diseño duradero por menos de 8 mil pesos, es una de las ofertas más agresivas de la temporada en Amazon México.

Como es habitual en las promociones estelares de la plataforma, el producto cuenta con la posibilidad de envío rápido y gratuito (o entrega al día siguiente para suscriptores Amazon Prime), además de opciones de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes.