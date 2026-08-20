Si deseas estrenar priorizando la relación entre precio - calidad, comprar un auto seminuevo es tu mejor alternativa. Y pese a que hay plataformas que se aseguran de que el proceso sea confiable, otros sitios informales pueden exponerte a caer en fraudes y estafas.

Por lo anterior, conocer las modalidades más comunes en que se cometen esos delitos te da herramientas para protegerte durante la compra.

¿Cuáles son? En Autopistas platicamos con Andrés de la Piedra, cofundador y director de operaciones de Wahu, empresa mexicana enfocada en el mercado de los seminuevos y que cuenta con un catálogo de marcas como Mercedes-Benz, Audi, BMW, entre otras.

¿Cuál es fraude más común en la compra de un auto seminuevo?

El fraude más común detectado por Wahu implica el uso de facturas apócrifas, es decir, documentos que amparan operaciones inexistentes. “Estas facturas están hechas en algún lugar que no son las agencias o que no son facturas de origen", explica.

Bajo esa modalidad, de acuerdo con el experto, los estafadores "fabrican una factura apócrifa en donde se dan la propiedad del auto o donde acreditan que sí la tienen, cuando en realidad no”.

Antes de comprar un auto usado es necesario que revises la factura. Foto: Unsplash

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Otro riesgo es que este tipo de documentación afecta el valor del vehículo y, en el peor de los casos, puede advertir que es robado.

Entonces, ¿cómo protegerse? Andrés de la Piedra recomienda revisar los siguientes elementos en la factura:

Debe contar con folio fiscal y el QR del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los datos del SAT tienen que coincidir con la factura y mostrar cuándo se timbró, el folio fiscal, el monto, los nombres, quién la emitió y su RFC.

Verificar que los logos de las marcas sean oficiales.

Asegurarse de que la factura tenga sello y firma de las agencias y distribuidores.

Prestar atención a las marcas y sellos de agua, pues los estafadores suelen alterarlos sobre la original.

Los expertos de Wahu también enfatizan que, para la seguridad del comprador y el vendedor de un seminuevo, el proceso de adquisición se debe realizar en espacios seguros, por ejemplo cerca de oficinas con seguridad, y nunca en domicilios personales.

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Recuerda que el vendedor está obligado a mostrarte la documentación necesaria para acreditar la propiedad del vehículo en copia. Una vez finalizado en proceso, tiene que hacerte la entrega de los papeles originales.

¿A qué otros fraudes se enfrentan los compradores de autos seminuevos?

Además de las facturas apócrifas, existen otras prácticas que pueden poner en riesgo a los compradores de autos seminuevos. De igual manera, tómalos en cuenta para evitar que roben tu dinero o poner en peligro tu integridad.

Nunca realices la compra o venta de un auto seminuevo en un domicilio personal. Foto: Unsplash

Alteración del kilometraje

Andrés de la Piedra indica que el segundo fraude más detectado por Wahu es la alteración del kilometraje. Esto implica manipular el registro de kilómetros recorridos por el vehículo para que parezca más nuevo.

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Y lo ejemplifica con un caso: “Llega un auto con un kilometraje en el tablero de 30,000 km y cuando nosotros (Wahu) metemos el escáner y hacemos las diferentes investigaciones de los módulos que puede haber, nos damos cuenta que en realidad no tiene 30,000 km, sino 100,000 km”.

A esos escáneres también pueden sumarse pruebas físicas y manuales, pues un auto muy usado suele presentar desgaste en componentes no tan evidentes como las gomas de los pedales, la posición del volante e incluso el funcionamiento de la palanca.

Números de serie alterados

Y el tercer fraude más común es la alteración o eliminación del número de serie del automóvil que, además de engañoso, en México supone un peligro legal.

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“Esta práctica se vincula mucho con autos robados o autos que tienen algo que no se quiere trazar, entonces el número de serie es borrado o es cambiado”, detalla el experto.

¿Por qué es tan importante dicho elemento? El Número de Identificación Vehicular (NIV) permite identificar y revisar el registro del coche desde que sale de fábrica.

Se conforma por 17 caracteres y es único para cada modelo, actuando como una especie de huella digital.

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La alteración del numero de serie de un auto puede traer problemas legales. Foto: Unsplash

Sin duda, lo que hace atractivo a un auto seminuevo es su precio, pero es importante comprarlo en plataformas verificadas, revisando sus condiciones y documentos legítimos.

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