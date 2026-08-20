En los últimos años hemos visto cómo las ediciones especiales se han convertido en una estrategia cada vez más utilizada por las marcas. Un color diferente, nuevos rines, algunos cambios interiores, una placa conmemorativa y listo: tenemos una nueva edición que probablemente también costará más.

Y ojo, esto no quiere decir que esté mal. Una edición especial precisamente busca ofrecer algo que no todos tendrán y esa exclusividad también tiene un precio. El problema comienza cuando las diferencias frente a una versión convencional son tan pequeñas que cuesta trabajo encontrar qué es realmente lo especial.

Ahora Cupra entra nuevamente en este terreno con la presentación de Cupra Tribe Edition en México, una edición disponible para León, Formentor y Terramar que nace como un reconocimiento a los clientes que la marca ha conseguido en nuestro país.

Foto: Cupra

Cupra Tribe Edition celebra a una comunidad que sigue creciendo

No es casualidad que Cupra haya decidido utilizar el nombre Tribe. Desde sus primeros años, la marca ha denominado “Tribu” a su comunidad y México se ha convertido en uno de sus mercados más importantes.

Actualmente Cupra cuenta con 44 agencias denominadas Cupra Garage en 27 estados, además de un Cupra City Garage. Formentor, por su parte, se ha convertido en su producto más vendido en México con aproximadamente 17,000 unidades comercializadas desde su lanzamiento.

A nivel global la historia también continúa creciendo. Cupra registró su mejor primer semestre desde su lanzamiento con aproximadamente 170,100 vehículos entregados.

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Por eso tiene sentido celebrar a esta comunidad. La pregunta es si hacerlo mediante otra edición especial realmente ofrece algo suficientemente diferente.

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¿Qué tienen de especial los Cupra Tribe Edition?

Los 3 modelos parten del acabado VZ, es decir, de las versiones de mayor desempeño disponibles en sus respectivas versiones.

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El cambio más evidente es el Verde Manganeso Mate, un color exclusivo para esta edición. Cupra León y Formentor incorporan rines de 19 pulgadas, mientras que Terramar utiliza unos de 20 pulgadas.

También encontramos cambios en el interior. El tradicional color cobre de Cupra deja espacio a detalles y costuras verdes, mientras que los asientos tipo cubo incorporan materiales reciclados.

Foto: Cupra

La marca utiliza hasta 30% de plástico reciclado en algunos componentes interiores y algo curioso es que también lo empiezan a emplear en sus materiales exteriores como el 20% en la fascia delantera. Incluso la pintura incorpora un 15% de material de origen biológico.

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Son diferencias que permiten identificar a los Cupra Tribe Edition, pero no estamos hablando de una transformación radical frente a los modelos de los que parten.

Los motores de Cupra tampoco cambian

Mecánicamente tampoco existe una modificación importante y los 3 conservan las configuraciones VZ.

El Cupra León Tribe Edition utiliza un motor 2.0 TSI de 300 hp, transmisión DSG de siete velocidades y tracción delantera.

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Formentor aumenta hasta 333 hp y suma el sistema de tracción integral 4Drive, mientras que Terramar utiliza un 2.0 TSI de 265 hp, también con transmisión DSG de siete velocidades y 4Drive.

Es decir, el atractivo de esta edición especial está principalmente en su configuración estética, no en ofrecer mayor desempeño.

¿Siguen siendo especiales las ediciones especiales?

Aquí entramos en un terreno interesante. Una edición especial nunca necesariamente tiene que ser más potente o completamente diferente. Precisamente parte de su atractivo está en tener una configuración menos común y, en algunos casos, más difícil de conseguir.

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Pero también estamos viendo cómo este recurso se utiliza cada vez más dentro de la industria. Cambiar colores, rines, costuras o algunos materiales permite crear un producto diferente sin necesariamente modificar aquello que encontramos debajo.

Y mientras más ediciones especiales aparecen, inevitablemente surge la pregunta: ¿qué tan especial sigue siendo una edición especial?

También está el precio. La exclusividad normalmente implica pagar más y, de cierta manera, que un producto sea menos accesible forma parte de aquello que lo vuelve especial. Sin embargo, cuando las diferencias son principalmente estéticas, corresponde al comprador decidir cuánto está dispuesto a pagar por esa exclusividad.

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En el caso de Tribe Edition, los precios comienzan en $867,900 pesos para León, $1,005,900 para Terramar y $1,009,900 para Formentor. La preventa comenzará el 31 de agosto.

Entonces, ¿qué tiene de especial Cupra Tribe Edition?

Probablemente no sea encontrar un nuevo motor o cambios importantes en desempeño porque simplemente no los hay. El verdadero argumento está en lo que representa para Cupra haber construido una comunidad suficientemente grande en México como para dedicarle una edición.

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