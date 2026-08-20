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Previo a la nominación en "La casa de los famosos México", la conductora Galilea Montijo reprendió a los habitantes e hizo un llamado para que se pongan a jugar de una vez por todas y que "despierten", la actual temporada ha sido para muchos "la más aburrida", razón por lo que Montijo habría hecho esos comentarios a los participantes, quienes escucharon con atención.
Con tres habitantes fuera de la casa, el reality se encuentra en su primera fase, sin embargo, para varios cibernautas esta cuarta temporada ha estado mucho más tranquila que las pasadas tres.
Montijo, a título personal, se dirigió a los habitantes y fue clara: esta temporada no la ha mantenido pegada al 24/7, pues no ha visto que el espíritu de competencia esté realmente presente hasta ahora.
"En esta casa, en particular en esta temporada, siento de verdad, que todavía no hay ese espíritu de juego, ese espíritu de competencia, no existe", expresó.
Dijo que confiaba en que en algún momento se pondrían a jugar como se debe.
"Espero que despierten, que se involucren, que nos contagien para que de verdad podamos quedarnos pegados a todo lo que sucede allá adentro", reiteró.
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Montijo, quien fue la ganadora de "Big Brother VIP" en 2002, aseguró que solicitó la conexión en la casa en un momento donde habitualmente no sucede, pero lo hizo como una "conexión extra" para darles ese importante mensaje que de inmediato, en redes sociales, fue interpretado como una llamada de atención para los habitantes.
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¿Quiénes son los nominados de "La casa de los famosos México"?
- Mariana Ochoa
- Yahir Parra
- Cynthia Klitbo
- Brianda Deyanara
- Moisés Peñaloza
- Massad Altamimi
- Flor Vigna
- Ernesto Laguardia
- Ese Pérez
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