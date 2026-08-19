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La noche de este miércoles se llevó a cabo la cuarta gala de nominación dentro de "La casa de los famosos México" y, como ya es costumbre, el resultado sorprendió a sus seguidores.
Los 15 participantes que continúan en el juego fueron llamados, uno a uno, al confesionario para repartir dos y un punto entre el resto de habitantes.
Mariana Ochoa, quien la semana pasada regresó al programa y no pudo votar ni ser votada, también participó en la dinámica, con la única diferencia de que, por decisión del lider, Gema Garoa, fue nominada de manera directa.
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Al final de la velada, la placa de este semana quedó así:
- Mariana Ochoa
- Ernesto Laguardia
- Cynthia Klitbo
- Ese Pérez
- Yahir
- Brianda Deyanara
- Moisés Peñaloza
- Masad Altamimi
- Flor Vigna
Será este domingo cuando la casa despida a un habitante más, el cuarto de la temporada.
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