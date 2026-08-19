RM pasó, en cuestión de horas, de ser reconocido como un referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, a recibir cientos de críticas por una fotografía en la que aparece junto al rapero Chris Brown.

Y es que, The Pixel Project decidió suspenderlo indefinidamente de la lista de modelos masculinos a seguir, y a la que pertenecía desde 2024.

Todo comenzó el pasado 12 de agosto, cuando RM y J-Hope asistieron al concierto que Usher y Brown ofrecieron en Toronto, y minutos después del espectáculo, el rapero publicó una fotografía en la que aparece posando junto a los dos integrantes de BTS.

La publicación provocó una ola de críticas por parte de las fans de los surcoreanos, incluido su famoso ARMY; y es que, particularmente por los antecedentes de violencia que existen contra el rapero. Incluso, en 2009 fue declarado culpable de agresión grave, por golpear a Rihanna.

Este martes, The Pixel Project, compartieron un extenso comunicado en su página web, en el que explicaron que al no recibir una declaración pública del artista, tomaron cartas en el asunto.

“Con efecto a partir de hoy, suspendemos indefinidamente a RM de nuestra lista de modelos masculinos a seguir”, informó The Pixel Project.

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La organización explicó que habían elegido al idol después de investigar su trayectoria y encontrar que, a lo largo de los años, había trabajado para cuestionar su propia misoginia, apoyado a mujeres dentro de las artes y hablado públicamente sobre la violencia contra las mujeres en Corea del Sur.

Asimismo, reconocieron que esta resolución va mucho más allá de una fotografía, y sí tiene que ver con el impacto que pueden tener las acciones de una figura pública.

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“Nunca hemos esperado que ningún modelo masculino a seguir, incluido RM, sea perfecto. Después de todo, todos somos humanos. Pero ser una persona decente también significa asumir la responsabilidad cuando tus decisiones lastiman a otras personas”, señaló.

El comunicado también señala que la fotografía provocó angustia entre algunas integrantes de ARMY que son sobrevivientes de violencia doméstica y sexual.

“Recuerda los años que has dedicado a apoyar a artistas y autoras, a educarte sobre el feminismo, a consultar con un profesor de estudios de la mujer sobre tus letras y a pronunciarte contra la violencia hacia las mujeres”, pidió.

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Por último, dedicó una parte de su comunicado a las seguidoras que expresaron su molestia por la fotografía y agradeció a quienes le hicieron llegar sus preocupaciones.

“Las escuchamos y las vemos, y lamentamos mucho el dolor y la decepción que muchas de ustedes están experimentando ahora”, expresó.

Hasta ahora, RM, J-Hope, el resto de la banda y su disquera no han emitido una postura al respecto.

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