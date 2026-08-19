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Miky Huidobro se presentó este miércoles sin Molotov y ante un público mucho más reducido al que está acostumbrado, pero eso no impidió que decenas de seguidores acudieran a escucharlo y, al final de la tocada, hicieran fila para fotografiarse con él.
El bajista y fundador de la controvertida banda ofreció un concierto con su proyecto independiente como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de Kings of Groove, establecimiento dedicado a la fabricación de accesorios para músicos.
El encuentro se realizó en las instalaciones de Heredia Clothing y reunió a alrededor de 50 personas.
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Huidobro llegó puntual a la cita y acompañado por sus padres y por Silvana Vega, baterista que también colabora con su proyecto.
Con ellos presentó un repertorio de 11 canciones, prácticamente alejado de su trabajo con Molotov: sólo “Hasta la basura se separa” pertenece a la trayectoria de la banda y fue el tema con el que cerró la presentación.
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El resto del repertorio estuvo integrado por canciones de su proyecto, entre las que destacaron: “Princeso”, “Ecoloco”, “Mal de puerco”, “Infierno verde”, “Moscavisión” y “Ni que fueras Checo”, entre otras
La presentación formó parte de la celebración por los diez años de Kings of Groove, negocio del que Huidobro es cliente y donde adquiere accesorios para su bajo.
Aunque el escenario y el público fueron distintos a los de los grandes conciertos de Molotov, Huidobro mantuvo el formato de una presentación cercana y, al terminar, se tomó fotografías con los asistentes que acudieron a verlo.
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