Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, una fecha dedicada a uno de los acompañamientos más populares e irresistibles del planeta.

Ya sea como botana, guarnición de hamburguesas o platillo principal con aderezos, casi nadie puede resistirse a una porción caliente y dorada.

Sin embargo, ¿te ha pasado que al prepararlas en casa terminan suaves, aguadas o demasiado grasosas? El secreto para lograr esa textura perfecta -crujiente por fuera y suave por dentro- no depende de una freidora industrial, sino de aplicar la técnica adecuada en la cocina.

El choque térmico y la segunda fritura a alta temperatura generan la capa dorada y crujiente exterior sin quemar el interior. Foto: Pixabay.

¿Qué tipo de papa usar?

Antes de encender la estufa, la elección del ingrediente es crucial. En México, las variedades más comunes en supermercados y mercados son la papa banca (variedad Afla) y la papa Russet.

Papa blanca (Alfa): es la más consumida en el país. Tiene un contenido equilibrado de almidón y agua, ideal para fritura si se le retira el exceso de humedad previo.

(Alfa): es la más consumida en el país. Tiene un contenido equilibrado de almidón y agua, ideal para fritura si se le retira el exceso de humedad previo. Para Russet (cáscara gruesa y oscura): es la variedad estrella para freír debido a su alto contenido de almidón y bajo porcentaje de agua, lo que garantiza mayor crocancia.

Tip de cocina: evita las papas cambray o papas muy frescas para este proceso, ya que su alto contenido de agua impedirá que doren adecuadamente.

Cortar la papa en bastones de grosor uniforme garantiza que se cocinen de forma pareja durante la primera y segunda fritura. Foto: Pixabay.

La técnica infalible para las papas fritas: la doble cocción

El gran error al hacer papas fritas en casa es echar las tiras crudas directamente en aceite hirviendo. Para obtener el acabado de restaurante se requiere una técnica de dos etapas.

[Publicidad]

Ingredientes:

1 kg de papas (blanca o Russet).

2 litros de agua fría.

1 cucharada de vinagre blanco.

Aceite vegetal para freír (de maíz, soya o canola, resistentes a altas temperaturas).

Sal fina al gusto.

Paso a paso para la crocancia perfecta:

Corte uniforme: lava, pela las papas y córtalas en bastones uniformes de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Si los cortes son desiguales, unas se quemarán mientras otras seguirán crudas. El remojo desalmidonador: sumerge los bastones de papa en un tazón con agua fría y una cucharada de vinagre blanco durante 30 minutos. El agua elimina el exceso de almidón superficial (que hace que se peguen y se quemen) y el vinagre fortalece la pectina para que no se deshagan. Secado riguroso: drena el agua y seca perfectamente las papas con una toalla de cocina o papel absorbente. La humedad es el peor enemigo del aceite caliente. Primera fritura (precocción): calienta abundante aceite a fuego medio (alrededor de 140º C). Fríe las papas durante 5 o 6 minutos. No deben dorarse, solo cocerse suavemente por dentro. Retirarlas y déjalas enfriar sobre papel absorbente. El truco del congelador (opcional, pero recomendado): una vez frías, mete las papas al congelador durante al menos 30 minutos. El choque térmico cristaliza la humedad interna y garantiza una corteza crujiente al contacto con el segundo aceite. Segunda fritura (el sellado crujiente): calienta el aceite a fuego alto (180-190º C). Fríe las papas congeladas o a temperatura ambiente en tandas pequeñas durante 3 a 4 mintuo, hasta que adquieran un color dorado uniforme. Sazonado inmediato: retíralas del aceite y espolvorea la sal inmediatamente mientras sigan calientes. Esto permite que la sal se adhiera a la capa de aceite superficial.

Leer también: ¿Por qué no puedes dejar de comer papas fritas una vez que empiezas?

[Publicidad]

3 errores comunes que arruinan tus papas fritas

Salar las papas antes de freírlas: la sal extrae la humedad del interior de la papa, generando vapor en el aceite y haciendo que queden blandas. Saturar el sartén: si agregas demasiadas papas al mismo tiempo, la temperatura del aceite caerá drásticamente y las papas absorberán grasa en lugar en freírse. Reutilizar aceite muy quemado: el aceite desgastado aporta un sabor rancio y acelera el dorado exterior antes de que el interior esté cocido.

Lograr unas papas fritas doradas y crujientes en casa requiere dominar la técnica de doble cocción y el control de la humedad. Foto: Unsplash.

¿Cómo hacer papas fritas en la freidora de aire?

Para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas con una versión más ligera, la freidora de aire es una gran opción. Realiza los pasos de corte y remojo en agua con vinagre igual que en la receta tradicional.

Seca muy bien, mezcla los bastones con una sola cucharada de aceite vegetal y cocina a 180º C durante 20 minutos, agitando la canastilla cada 5 minutos para un dorado uniforme.

Independientemente de cómo las realices, este 20 de agosto es la excusa perfecta para que disfrutes este platillo que Bélgica y Francia continúan disputándose por la autoría histórica.

[Publicidad]

Los belgas afirman que las papas fritas nacieron en el valle del río Mosa a finales del siglo XVII, mientras los franceses sostienen que se inventaron en las inmediaciones del Pont Neuf en París durante la Revolución Francesa.

Leer también: ¿Cuántas calorías tiene una porción de papas fritas y quienes no deberían consumirlas?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters