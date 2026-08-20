En esta ocasión, Marlem platica con el gran actor Silverio Palacios y el director Carlos Santos, quienes nos presentan su más reciente película: "Loco México Mágico" En una conversación profunda y reveladora, reflexionan sobre cómo el cine extranjero y las declaraciones de figuras como Donald Trump han encasillado a los mexicanos en estereotipos de violencia y narcotráfico, y cómo el arte tiene la responsabilidad social de devolverle la dignidad y la alegría a nuestra identidad¿Por qué el cine mexicano compite contra los titanes de Hollywood? ¿Qué responsabilidad tienen los artistas ante la delincuencia en el país? ¡Descúbrelo en esta entrevista exclusiva!📌 "Loco México Mágico" llega a las salas de cine de todo el país este 13 de agosto

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¿Qué Plan? ✨🎬

Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.